Whirlpool anuncia el cierre de su planta de fabricación en Apodaca, Nuevo León, y ya hay fecha estimada

Whirlpool Corporation confirmó que cerrará su planta de fabricación de refrigeradores Supsa, ubicada en Apodaca, Nuevo León, de forma gradual para trasladar la producción hacia el estado de Coahuila durante el segundo trimestre de 2027.

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¿Cuándo dejará de operar la planta de Whirlpool en el municipio de Apodaca?

Whirlpool explicó en un breve comunicado que la decisión responde a un proceso de consolidación de operaciones que busca mejorar la eficiencia de la empresa estadounidense en el mercado nacional. El plan corporativo contempla una disminución paulatina del ritmo de ensamble para mitigar el impacto inmediato en las cadenas comerciales de la entidad.

La reestructuración de la red manufacturera en el norte de la República Mexicana trasladará la operación bajo este esquema:

Fábrica Supsa de Apodaca: reducirá la manufactura de piezas de forma progresiva hasta concretar el apagado definitivo de sus líneas de producción.

reducirá la manufactura de piezas de forma progresiva hasta concretar el apagado definitivo de sus líneas de producción. Complejo de Ramos Arizpe: asumirá la fabricación completa de los refrigeradores utilizando la infraestructura y los proveedores ya establecidos en Coahuila.

¿Qué impacto tendrá el traslado de operaciones de Whirlpool hacia Ramos Arizpe?

La mudanza de maquinaria y líneas de ensamblaje altera el mapa de empleo en el sector de electrodomésticos, obligando a mantener negociaciones constantes con el sindicato para apoyar a los obreros en el proceso de transición. Los directivos de Whirlpool Corporation explicaron que esta decisión estratégica pretende construir una red de producción más ágil y resiliente. La empresa mantendrá su presencia en el país con las plantas de Celaya, Guanajuato, y las instalaciones restantes en el Campus Apodaca.

Los supervisores técnicos y representantes laborales coordinarán las etapas de liquidación y reubicación del personal en los meses previos a la suspensión de actividades. El calendario institucional marca que el cierre total del complejo de Nuevo León concluirá formalmente durante el segundo trimestre de 2027, completando así la consolidación de su infraestructura fabril.

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