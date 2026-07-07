Explotan dos bombas cerca de donde se hospeda Emmanuel Macron en Siria; hay heridos

Este martes, dos bombas explotaron en Damasco, capital de Siria, muy cerca del hotel en donde estaba hospedado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como parte de la reunión con su homólogo Ahmed al-Sharaa. De acuerdo con reportes preliminares hay por lo menos 18 personas heridas.

¿Cuál es el estado de salud de Emmanuel Macron?

El presidente francés salió ileso, pero una de las explosiones se registró poco después de que se dirigiera hacia el Palacio Presidencial.

Una de las bombas estalló junto al hotel donde se hospedaba, mientras que la otra cerca del Museo Nacional y el Misterio de Turismo.

De acuerdo con la agencia estatal de noticias siria SANA, las dos bombas fueron fabricadas de manera rudimentaria y ya se iniciaron investigaciones para dar lo más rápido posible con los responsables.

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¿Qué dijo el presidente Emmanuel Macron?

A través de sus redes sociales, el presidente de Francia mencionó que “nada podrá sofocar la aspiración de las sirias y los sirios en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida”. Asimismo dijo haber visto la dignidad, el coraje y determinación de su población.