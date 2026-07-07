Es oficial por Qrobus en Querétaro: la ruta L62 cambia su recorrido y estas son sus nuevas paradas

La ruta L62 de Qrobus en Querétaro amplió su recorrido para pasar por el barrio de San Francisquito, una modificación que añade nuevas paradas en dirección de la Alameda hacia Hércules. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) implementó esta actualización para optimizar los traslados de los usuarios de transporte público en la zona urbana.

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¿Cuáles son las nuevas paradas y modificaciones en el trayecto de la ruta L62 de Qrobus?

La reconfiguración del servicio busca agilizar el paso de los autobuses por las calles céntricas de la capital queretana. El cambio del itinerario aplica únicamente para las unidades que viajan desde el centro histórico hacia la zona oriente.

El trayecto modificado incorpora estos puntos de ascenso dentro de su recorrido:

Calle Pasteur: funciona como el inicio del desvío a la altura de la Alameda Hidalgo.

funciona como el inicio del desvío a la altura de la Alameda Hidalgo. Calle 21 de marzo: conecta directamente con el corazón habitacional del barrio de San Francisquito.

conecta directamente con el corazón habitacional del barrio de San Francisquito. Avenida 20 de noviembre: sirve como enlace vial seguro para canalizar los autobuses.

sirve como enlace vial seguro para canalizar los autobuses. Calle Independencia: permite a los choferes incorporarse a su recorrido habitual en la Calzada de los Arcos.

QroBus. Cambia el recorrido de la L62 en Querétaro. (@SEGOB_Queretaro)

¿Qué paradas oficiales cubre la L62 del Qrobus desde Hércules hacia el centro?

Los pasajeros que viajan en el sentido opuesto deben considerar que las paradas tradicionales permanecen sin alteraciones. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro vigila el cumplimiento de las frecuencias mediante sistemas de geolocalización. Las unidades avanzan de forma directa por la avenida Emeterio González, pasando por los puntos establecidos en Canoa, Texas y Emiliano Bravo.

El camión sigue su avance por la Calzada de los Arcos frente a Bernardo Quintana y la Notaría Pública 4, para luego ingresar a la avenida Zaragoza y concluir en la intersección de Alameda-Pasteur. Este servicio, anteriormente identificado como la ruta 55, conserva su paso por la zona del Socavón para atender la demanda vecinal.

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