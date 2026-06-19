Recientemente se dio a conocer que una “tormenta negra” y un frente frío azotarán México con lluvias y heladas.

De acuerdo con pronósticos del Servicio Meterológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones afectarán del viernes 19 al lunes 22 de junio.

Las ondas tropicales 8 y 9, interactuando con canales de baja presión, generarán clima adverso. Se espera la posible formación de una densa “tormenta negra”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es una “tormenta negra”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en regiones como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La “alerta negra” se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

¿Cuáles son los niveles de alerta por lluvias en México?

Amarillo: Va de los 15 a los 29 litros por metro cuadrado.

Naranja: Para lluvias fuertes de los 30 a los 49 litros por metro cuadrado.

Rojo: Categoría usada para lluvias muy intensas de los 50 a los 70 litros por metro cuadrado.

Púrpura: Para designar a las lluvias torrenciales que rebasan los 70 litros por metro cuadrado.

“Tormenta negra” en México este fin de semana: ¿Dónde lloverá 70 mm o más?

Viernes 19 de junio 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila (noreste y sureste), Nuevo León (norte y oeste), Michoacán (centro, norte y este), Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Estado de México (noroeste, centro y suroeste), Puebla (suroeste), Guerrero (norte), Oaxaca (noroeste) y Chiapas (sur).

Sábado 20 de junio 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (sur), Jalisco (norte y sureste) y Michoacán (oeste).

(sur), (norte y sureste) y (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur).

Domingo 21 de junio 2026

Este día es el más “tranquilo” en cuanto a precipitaciones

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (este), Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste, oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato (noroeste y sureste), Querétaro (sur) y Estado de México (oeste).

Lunes 22 de junio 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (este y suroeste) y Chiapas (costa).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.