¡Caos por las lluvias en CDMX y Edomex! Cierres en Circuito Interior y Periférico por inundaciones

Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este sábado provocaron severas afectaciones en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), donde se reportaron inundaciones, encharcamientos, cierres viales y vehículos varados, complicando la movilidad de miles de personas.

Uno de los puntos más afectados fue el bajo puente de Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, el cual quedó completamente cubierto por el agua, obligando a las autoridades a cerrar la circulación para evitar nuevos incidentes.

🚗🌧️ Las intensas lluvias en la #CDMX provocaron la inundación del bajo puente de Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, lo que obligó a elementos de la @SSC_CDMX al cierre de la circulación en la zona



Autoridades realizan cortes viales, apoyan a automovilistas y… pic.twitter.com/pEchKyK59r — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 5, 2026

Las intensas lluvias también dejaron severos encharcamientos en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. Uno de los puntos más afectados es sobre la calle Euler, donde la circulación fue cerrada desde la calzada General Mariano Escobedo debido al nivel del agua acumulada.

El encharcamiento provocó que varios vehículos quedaran varados, mientras que el agua ingresó a algunos comercios de la zona, ocasionando afectaciones a sus propietarios.

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¿Qué zonas resultaron afectadas en la CDMX?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes a la circulación en la zona de Circuito Interior, mientras orientaban a los automovilistas hacia rutas alternas.

Además, se reportaron encharcamientos en diversas calles de Polanco y el cierre de Periférico, a la altura de Alencastre, debido a la intensidad de las precipitaciones. De hechos, las labores de desazolve y retiro de agua continuaban hasta el cierre de esta edición.

🌧️💦📍 Avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx), fue una de las zonas más afectadas por los encharcamientos tras las fuertes lluvias de esta tarde



📹: Damián Marbán pic.twitter.com/blifP414y5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 5, 2026

Inundaciones hoy en el Estado de México

Las intensas lluvias también causaron importantes afectaciones en municipios mexiquenses. En Coacalco, usuarios reportaron una severa inundación sobre la Vía José López Portillo, a la altura de Plaza Coacalco, donde el nivel del agua dificultó el tránsito vehicular.

Por otra parte, en Ecatepec, se registraron fuertes corrientes de agua en las comunidades de San José y la zona de El Santuario, cerca de San Cristóbal Centro, lo que generó preocupación entre habitantes y automovilistas; esto es parte de la temporada de lluvias 2026.

🚨 #AlertaADN



🌧️🌊 Se registran fuertes corrientes de agua en las comunidades de San José y la zona de El Santuario, cerca de San Cristóbal Centro, #Ecatepechttps://t.co/P7hDxjtUTO pic.twitter.com/46K3fWi3Qv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 5, 2026

Autoridades llaman a extremar precauciones ante intensas lluvias en México

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan evitar transitar por vialidades inundadas, reducir la velocidad al conducir y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las lluvias siguen en varias partes del Valle de México, por lo que el riesgo de nuevos encharcamientos e inundaciones permanece vigente.

🚨 #AlertaADN



🌧️🚧 Reportan encharcamientos en varias calles de Polanco, además del cierre de Periférico a la altura de Alencastre, por la fuerte lluvia de esta tardehttps://t.co/XUXziXWas4 pic.twitter.com/yNCoZM5bFy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 5, 2026

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