Bloqueo en autopista México-Puebla provoca fila de varios kilómetros

Durante la tarde noche de este martes se registró un bloqueo en la autopista México-Puebla lo que provocó filas de varios kilómetros.

Padres de familia y maestros de una escuela ubicada en Ixtapaluca salieron a manifestarse a la altura del kilómetro 29+784; por lo que la circulación está paralizada en ambos sentidos de la vialidad.

Los manifestantes decidieron alzar la voz después de que se hiciera público el abuso y acoso contra una alumna, en el que estaría involucrado un maestro.

Primero protestaron frente a la institución al señalar que el personal protegía a la persona señalada. Sin embargo, al no ser atendidos, decidieron cerrar la importante vialidad.

Los quejosos exigen la presencia de autoridades locales y estatales de la Secretaría de Educación Pública, además de que el profesor sea entregado a las autoridades.

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