VIDEO | Rayos caen sobre el Zócalo de la CDMX en pleno Fan Fest, su estruendo se escucha a kilómetros

Durante la tarde de hoy sábado, una intensa tormenta eléctrica sorprendió a miles de personas que se encontraban en el Zócalo de la Ciudad de México, justo en donde se realizaba el Fan Fest. En medio de la lluvia, varios rayos iluminaron el cielo capitalino, dejando una escena que fue captada por una de las cámaras de Webcams de México y que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

⚡ Espectaculares #rayos iluminan el Zócalo de #CDMX mientras los aficionados disfrutan de la fiesta futbolera. 🏟️🌩️ ¿En tu localidad también se registra tormenta eléctrica?



Vista Zócalo vía @GranHotelCM

Para ver en vivo:https://t.co/X51B9YbLRi pic.twitter.com/D0cx8PuzCW — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 28, 2026

Las impactantes descargas eléctricas fueron visibles desde distintos puntos de la capital y estuvieron acompañadas por fuertes estruendos que llamaron la atención de los asistentes al evento y de habitantes de diversas alcaldías.

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Usuarios en redes compartieron fotografías y videos del momento, mientras otros aseguraron haber escuchado los truenos en zonas del norte, centro y poniente de la Ciudad de México.

¿Por qué los rayos producen truenos tan fuertes?

De acuerdo con especialistas en meteorología, el sonido que acompaña a un rayo, conocido como trueno, se produce cuando la descarga eléctrica calienta el aire que la rodea a temperaturas superiores a los 30 mil grados Celsius, incluso más que la superficie del Sol.

Ese calentamiento ocurre en una fracción de segundo y provoca una expansión explosiva del aire, generando una onda de choque que se percibe como el fuerte estruendo característico de las tormentas eléctricas.

Cabe señalar que la intensidad del sonido depende de factores como la cercanía del rayo, la potencia de la descarga y las condiciones atmosféricas del momento.

¿Por qué aumentan las tormentas eléctricas en temporada de lluvias en México?

Con la llegada de la temporada de lluvias en el Valle de México, las tormentas eléctricas se vuelven más frecuentes debido a la combinación de altas temperaturas, humedad y sistemas atmosféricos inestables.

Estas condiciones favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar lluvias intensas, granizo, fuertes rachas de viento y actividad eléctrica.

¿Qué hacer si te sorprende una tormenta eléctrica?

Protección Civil recomienda evitar permanecer en espacios abiertos, refugiarse bajo árboles aislados o cerca de postes metálicos, además de alejarse de estructuras elevadas durante una tormenta eléctrica.

Además de que se aconseja desconectar aparatos electrónicos cuando existan variaciones importantes de voltaje provocadas por descargas cercanas.

Las espectaculares imágenes captadas hoy sobre el Zócalo CDMX recuerdan el poder de la naturaleza y la importancia de tomar precauciones durante la temporada de lluvias.

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