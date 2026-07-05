VIDEO: Cae impactante rayo en el Estadio antes del partido México vs Inglaterra

Pocos minutos antes del juego de la Selección Mexicana contra Inglaterra como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ una fuerte tormenta eléctrica azotó a la capital del país y uno de los rayos cayó en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) activó alertas naranja y amarilla por la intensificación de las lluvias y posible caída de granizo, por lo que pidió a la población no cruzar calles o avenidas con encharcamientos, corrientes de agua y evitar refugiarse abajo de árboles por la caída de rayos.
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Aproximadamente a las 15:00 horas la fuerte lluvia llegó al Estadio Ciudad de México y sus cercanías, lo que complicó el ingreso de aficionados, los protocolos de seguridad y hasta el paso del transporte público.
Rayo cae en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México
Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió a través de sus redes sociales el momento exacto en que el impresionante rayo cayó muy cerca del Estadio Ciudad de México.
Suspenden concierto del FAN fest del Zócalo de manera temporal
La tormenta eléctrica también provocó graves afectaciones en la zona centro de la CDMX y debido a la fuerte lluvia el concierto de la Sonora Santanera se suspenderá de manera temporal.
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