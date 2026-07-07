Resultados UAM 2026: cuándo salen, cómo consultarlos y lista complementaria

¡Atención! Los resultados del Segundo Proceso de Selección 2026 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para el trimestre de otoño se publicarán el 13 de julio de 2026. Podrás consultarlos a partir de las 00:00 horas ingresando tu número de folio y fecha de nacimiento en el portal de UAM Admisión.

Publicación de resultados: 13 de julio de 2026.

Publicación de la lista complementaria: 31 de agosto de 2026.

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¿Qué hacer si me aceptaron en la UAM en 2026?

Accede al portal oficial utilizando tu folio para descargar el instructivo correspondiente.

para descargar el instructivo correspondiente. Deberás entregar de forma obligatoria tu certificado de bachillerato, acta de nacimiento, CURP y otros formatos indicados en tu instructivo.

Cabe destacar que si no realizas tu inscripción el día, la hora y el lugar asignados, perderás tu derecho de ingreso a la universidad.

Si no lograste ser seleccionado en esta vuelta, puedes verificar la Lista Complementaria (publicada a finales de agosto) o revisar las Estadísticas Básicas de Procesos de Admisión para medir tu puntaje histórico.

Lista complementaria UAM 2026: ¿Qué es?

La lista complementaria de la UAM es una segunda oportunidad de admisión. Funciona como una lista de espera para ocupar los lugares vacantes que dejaron los aspirantes seleccionados inicialmente que decidieron no inscribirse

La UAM utiliza los mismos criterios de calificación del examen de admisión. Si te faltaron muy pocos puntos para ser seleccionado, tienes posibilidades de aparecer aquí.

Se publica en fechas específicas (generalmente semanas después de los resultados principales) en el portal oficial de Resultados - UAM Admisión.

Si tu número de folio aparece, debes seguir puntualmente el instructivo de inscripción de tu Unidad y División, ya que perder el turno equivale a renunciar a tu lugar.

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