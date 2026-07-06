Clima de México hoy lunes 6 de julio: Estados con tormenta negra de hasta 150 mm según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 6 de julio continuará el mal clima en México, con fuertes lluvias que podrían convertirse en una peligrosa tormenta negra que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en varias entidades del país.

De acuerdo con el SMN, la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerán condiciones para tormentas intensas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

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¿Cómo estará el clima en México hoy lunes 6 de julio?

Según el pronóstico del SMN, se registraron lluvias en gran parte del territorio nacional, aunque en seis entidades, se podría registrar una tormenta negra; es decir, precipitaciones de hasta 150 mm.

La tormenta negra se torna peligrosa para la población, ya que podría provocar aumento en el nivel de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en carreteras.

Para las siguientes 3 horas se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes con posible #Granizo en regiones de #Sinaloa y #Sonora, así como #Viento con rachas de 40 a 60 km/h en #BajaCalifornia, #BajaCaliforniaSur y Sonora. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/cDVMHgscG8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 6, 2026

Lista de entidades donde habrá lluvias fuertes hoy 6 de julio

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las entidades con lluvias intensas de 75 a 150 mm serán:

Nayarit (Sur)

(Sur) Jalisco (Norte, oeste y sur)

(Norte, oeste y sur) Colima

Michoacán (Oeste y suroeste)

(Oeste y suroeste) Oaxaca (Este y noreste)

(Este y noreste) Chiapas (Sur y suroeste)

Además, otros estados registrarán lluvias muy fuertes y fuertes, por lo que las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o zonas inundadas, conducir con precaución y mantenerse informado mediante los reportes oficiales del SMN y de Protección Civil. Algunas entidades son:

Sinaloa

Durango

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

¿Qué significa una lluvia de hasta 150 milímetros?

Una precipitación de entre 75 y 150 milímetros se considera intensa y puede ocasionar afectaciones importantes en zonas urbanas y rurales. Entre los principales riesgos se encuentran inundaciones repentinas, deslaves en áreas montañosas, desbordamiento y afectaciones a la circulación vehicular.

En las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional continuará actualizando el pronóstico del clima en México conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

Si tienes actividades al aire libre o planeas viajar este lunes 6 de julio, te recomendamos que tomes precauciones para evitar contratiempos ocasionados por las fuertes lluvias en México.

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