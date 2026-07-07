Temporada de lluvia en Edomex: ¿Es peligroso conducir un auto eléctrico? La respuesta sorprende a muchos conductores

Las fuertes lluvias que se han registrado en distintos municipios del Estado de México han dejado calles inundadas, vehículos varados y una pregunta que cada vez surge con mayor frecuencia entre los automovilistas: ¿un auto eléctrico representa un mayor riesgo cuando circula bajo la lluvia?

Aunque existe la creencia de que el agua puede provocar una descarga eléctrica o inutilizar de inmediato este tipo de vehículos, las autoridades especializadas en seguridad vial señalan que los autos eléctricos están diseñados para operar bajo condiciones normales de lluvia.

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¿Es seguro manejar un auto eléctrico cuando está lloviendo?

De acuerdo con la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos, los vehículos eléctricos cuentan con sistemas de alto voltaje protegidos y baterías selladas que les permiten circular bajo la lluvia o sobre pavimento mojado sin representar un riesgo adicional para los ocupantes.

Esta protección también se refleja en el desarrollo de los fabricantes. Según Audi, las baterías de ion-litio se encuentran encapsuladas y cuentan con barreras que ayudan a impedir la entrada de agua, además de superar pruebas específicas para garantizar su funcionamiento en ambientes húmedos.

Sin embargo, y de manera muy clara, todo lo anterior no debe motivar a circular un auto de este tipo sobre vías o calles inundadas.

Autos eléctricos vs lluvia. Expertos recomiendan no cargar el auto si este se expuso a una inundación. (Getty Images)

¿Existe riesgo de recibir una descarga eléctrica?

Otro de los mitos más frecuentes es que un auto eléctrico puede electrocutar a sus ocupantes durante una tormenta. La NHTSA indica que, mientras el vehículo no haya sufrido daños graves, los sistemas de aislamiento mantienen separados los componentes de alto voltaje del habitáculo, por lo que el riesgo de una descarga eléctrica para conductor y pasajeros es extremadamente bajo.

Además, estos vehículos incorporan mecanismos que pueden desconectar automáticamente la energía cuando detectan una falla que pueda comprometer la seguridad del sistema.

En otras palabras, el riesgo no está en conducir bajo la lluvia, sino en exponer el vehículo a condiciones extremas que superen los parámetros para los que fue diseñado.

¿Entonces por qué no se recomienda cruzar calles inundadas?

El verdadero riesgo aparece cuando el nivel del agua supera la capacidad para la que fue diseñado el vehículo. En esos casos, tanto un automóvil eléctrico como uno de gasolina pueden sufrir daños importantes.

La NHTSA recomienda evitar circular por calles o carreteras inundadas, ya que una corriente de agua o un nivel elevado puede afectar los componentes del vehículo, provocar que quede varado o generar daños que no siempre son visibles de inmediato.

Aunque en redes sociales suelen viralizarse videos de autos eléctricos atravesando zonas completamente cubiertas de agua, eso no significa que la maniobra sea segura. Incluso fabricantes como Audi señalan que cada modelo tiene un límite de profundidad recomendado y rebasarlo puede comprometer el funcionamiento del vehículo.

¿Qué hacer si el vehículo quedó bajo el agua?

Si un auto eléctrico permaneció parcial o totalmente sumergido, la NHTSA recomienda no conectarlo a un cargador hasta que sea revisado por un centro de servicio autorizado. Una batería afectada por una inundación puede presentar daños internos que no son visibles a simple vista y que podrían manifestarse horas o incluso días después.

Las autoridades también aconsejan no guardar el vehículo en un espacio cerrado si existe sospecha de que el sistema de alto voltaje resultó comprometido, ya que una inspección especializada permitirá confirmar que continúa siendo seguro utilizarlo.

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