Vaguada y onda tropical 14 provocarán lluvias con descargas eléctricas en casi todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para hoy en México y se prevé que una circulación ciclónica, vaguada en niveles medios y altos y la onda tropical número 14 se desplace por las costas del Pacífico Sur Mexicano provocando fuertes lluvias en gran parte del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados se registrarán lluvias hoy?

De acuerdo con el reporte, se tienen previstas lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Habrá lluvias puntuales en Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Chiapas.

Además se registrarán intervalos de chubascos en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Es importante mencionar que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo lo que incrementa el nivel en ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos por lo que se recomienda evitar estas zonas.

Estados con clima caluroso hoy

Por otro lado prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste de México, en los siguientes estados se registrarán temperaturas de entre 40 y 45°C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora y Sinaloa

Los estados donde el termómetro marcará entre 35 y 40°C son:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En Zacatecas y San Luis Potosí se prevén temperaturas de entre 30 y 35°C.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.