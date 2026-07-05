Refugio de animales se incendia en Coahuila y deja 13 perritos muertos

El refugio de animales “Patitas Laguneras”, ubicado en Torreón, Coahuila, se incendió la tarde del viernes y cobró la vida de al menos 13 perritos por intoxicación severa, mientras que tres más resultaron lesionados.

El trágico incendio se reportó aproximadamente a las 18:10 horas, aparentemente a consecuencia de un cortocircuito en el mismo albergue, el cual se encuentra en la calle Esteban González, entre Prisciliano González y Jesús Mendoza, en la colonia José Luz Torres.

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¿Qué se sabe del incendio en el refugio de animales?

De acuerdo con los primeros reportes, el cortocircuito se habría originado en un aparato de enfriamiento, sin embargo las autoridades hacen con las investigaciones para determinar las causas exactas con el objetivo de que no vuelva a repetirse un incidente parecido en el futuro.

El mismo día murieron 12 perritos y posteriormente falleció un lomito en la clínica veterinaria en donde era atendido de emergencia. Al momento del incendio había alrededor de 65 animales, por lo que los sobrevivientes fueron resguardados, pero buscan hogares para que tengan una mejor calidad de vida.

¿Cómo apoyar al refugio de animales?

A través de sus redes sociales, el refugio de animales avisó a sus seguidores que no está pidiendo dinero por mensajes privados, llamadas telefónicas o cuentas personales.

Toda muestra de ayuda, ya sea monetaria o en especie será comunicado a través de la cuenta oficial.

Asimismo quienes deseen adoptar un perro o gato sobreviviente pueden pedir informes a través de la cuenta oficial de “Patitas Laguneras”.

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