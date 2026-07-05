Jalisco multará con más de $2,900 pesos a los conductores que circulen así en su auto durante julio 2026

Una falta de atención que parece menor termina golpeando el bolsillo de miles de automovilistas en Jalisco. Circular sin placa visible desata una revisión inmediata por parte de los agentes viales, quienes detectan la falta en segundos durante cualquier operativo de rutina.

La revisión vehicular en Jalisco ya no distingue entre autos particulares y de uso comercial en este tipo de infracción. El monto de la multa varía según la gravedad del caso, pero todos los conductores arriesgan quedarse sin circular hasta regularizar la documentación completa del vehículo.

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¿Cuánto pagarán los conductores en Jalisco por no traer placa durante Julio 2026?

El artículo 364, fracción III, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece la sanción para quienes circulen sin placa de circulación. La multa corresponde a un rango de 15 a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre $1,759.65 y $2,932.75 pesos con el valor vigente de $117.31 pesos por UMA en 2026.

Para los conductores en Jalisco que buscan mantenerse al tanto de este tipo de disposiciones, conviene revisar la documentación del vehículo antes de salir a circular.

La sanción en Jalisco no aplica de forma pareja para todos los casos detectados en la vía pública. Los agentes viales evalúan la gravedad de cada situación antes de calcular el monto final, aunque el rango legal ya está fijado en la ley vigente si no poseen placas actualizadas.

Quince UMA representan el piso de la sanción, mientras que veinticinco UMA marcan el techo permitido por la norma. La diferencia entre ambos montos supera los mil pesos, un dato que muchos conductores en Jalisco ignoran hasta recibir la notificación oficial.

Circular sin placa en Jalisco cuesta hasta $2,932.75 pesos. (TW: Unidad de Contacto del Secretario SSCCDMX / @UCS_GCDMX)

¿Qué otros requisitos vigila la Secretaría de Transporte en Jalisco?

La placa visible no es el único elemento que revisan los agentes durante un operativo vial en el estado. La tarjeta de circulación vigente y el comprobante de verificación ambiental también forman parte de la lista de documentos obligatorios para circular sin contratiempos.

Un vehículo con placa cubierta, doblada o ilegible enfrenta la misma consecuencia que uno sin placa. Los marcos decorativos y micas oscuras se consideran una falta equivalente, según el criterio que aplican las autoridades de movilidad.

Los conductores foráneos que circulan de forma constante en Jalisco también deben cumplir estas disposiciones locales. La coordinación con otros estados permite compartir información de infracciones, por lo que salir de la entidad ya no garantiza evitar el pago pendiente.

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