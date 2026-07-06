¡Revisa que no te afecte! Estos son los autos que no circulan hoy lunes 6 de julio

¡Que no se te pase! Antes de que enciendas el motor de tu auto, verifica que circule los lunes. Si tu vehículo tiene engomado amarillo, ni se te ocurra sacarlo, porque podrías hacerte acreedor a una costosa multa.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, en 18 municipios de la zona conurbada del Valle de México y, en 30 municipios del Valle de Toluca. Pero, ¿qué autos no circulan el lunes 6 de julio? Te contamos.

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¿Qué carros no circulan el lunes 6 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula CDMX y Hoy No Circula Edomex, este lunes deberán suspender su circulación:

Vehículos con engomado amarillo

Placas con terminación 5 y 6

Automóviles con holograma 1 y 2

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 29 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Xx8Hx3lLfc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 29, 2026

La restricción se mantiene de las 05:00 a las 22:00 horas. Los vehículos con holograma 0, 00, eléctricos e híbridos pueden circular con normalidad, salvo que se decrete una contingencia ambiental extraordinaria.

¿De cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex?

Si sacas tu auto en un día en el que lo tienes prohibido según el programa Hoy No Circula, puedes recibir una multa equivalente a 20 y hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que va de los $2,346.80 a $3,519.30 pesos.

Además, las autoridades de tránsito tanto de la CDMX como del Edomex pueden decidir remitir tu auto al corralón, lo que te generará gastos extra por arrastre y resguardo.

Aunque este lunes el programa opera con normalidad, las autoridades ambientales mantienen un monitoreo permanente de la calidad del aire.

En caso de que se registre una contingencia ambiental, podría activarse el Doble Hoy No Circula, con restricciones adicionales para otros vehículos. Por eso, en adn Noticias, te mantendremos informado.

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