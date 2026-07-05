Es oficial en Irapuato: estas son las 6 obras que arrancarán en el tercer trimestre de 2026 y que cambiarán la movilidad en la ciudad

El municipio de Irapuato, Guanajuato, formaliza la ejecución de seis obras viales clave para el tercer trimestre, centradas en pavimentación y mejora de caminos rurales para agilizar los tiempos de traslado ciudadano. Los trabajos corregirán baches estructurales en colonias céntricas y optimizarán la conectividad con las comunidades rurales del norte de la demarcación.

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¿Dónde se ejecutarán las 6 obras de infraestructura civil que transformarán la movilidad en Irapuato?

La descentralización de los fondos públicos asignados por el gobierno del estado de Guanajuato faculta al ayuntamiento local para gestionar de forma directa los contratos de pavimentación y conectividad productiva. La estrategia prioriza la atención de vialidades rurales y urbanas afectadas por baches pronunciados y hundimientos históricos que entorpecen el paso de automóviles particulares.

El despliegue de las cuadrillas de obra civil contempla intervenciones precisas en puntos estratégicos:

Localidad El Coecillo: rehabilitación integral del camino rural con una inversión asignada de 25 millones 69 mil 724 pesos.

rehabilitación integral del camino rural con una inversión asignada de 25 millones 69 mil 724 pesos. Comunidad Ex-Hacienda de Márquez: reconstrucción de la vía de acceso principal mediante una partida de 10 millones 41 mil 32 pesos.

reconstrucción de la vía de acceso principal mediante una partida de 10 millones 41 mil 32 pesos. Comunidad Santa Rosa Temascatio: modernización de la superficie de rodamiento con un techo financiero de 22 millones 302 mil 532 pesos.

modernización de la superficie de rodamiento con un techo financiero de 22 millones 302 mil 532 pesos. Comunidad San Vicente de Malvas: pavimentación de la calle Benito Juárez con una erogación de 8 millones 481 mil 759 pesos.

pavimentación de la calle Benito Juárez con una erogación de 8 millones 481 mil 759 pesos. Colonia Fonhapo: colocación de concreto hidráulico en la calle Rafael Ponce de León por un monto de 4 millones 917 mil 853 pesos.

colocación de concreto hidráulico en la calle Rafael Ponce de León por un monto de 4 millones 917 mil 853 pesos. Colonia Revolución: pavimentación de la calle Vicente Guerrero mediante la asignación de un presupuesto de 6 millones 278 mil 223 pesos.

¿Qué dependencias de Guanajuato coordinan la adjudicación de los recursos económicos para estas obras?

La validación administrativa de los expedientes requiere el desglose de convenios específicos con las secretarías estatales para garantizar la transparencia en el uso del capital público en Irapuato, Guanajuato. El director de Obra Pública municipal, Manuel Venegas Pérez, precisó que los caminos rurales se desarrollarán en coparticipación con la Secretaría del Campo. Las pavimentaciones en las colonias Revolución y El Copalillo contarán con el soporte de la Secretaría del Nuevo Comienzo para asegurar la conectividad urbana.

La Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami) aportará recursos complementarios para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales, blindando a la demarcación contra inundaciones pluviales. El único proyecto que ejecutará directamente el estado será el paso superior vehicular sobre la Línea A del ferrocarril, conocido como el Puente de la Bimbo, con un costo de 318 millones 200 mil pesos.

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