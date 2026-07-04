Canícula azotará México con temperaturas de 45°C durante 40 días a partir de este mes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la canícula es un fenómeno climático donde la temperatura aumenta considerablemente debido al calentamiento del aire, cielos despejados y bajas lluvias y afecta a gran parte del país, te decimos en qué fecha comienza y algunas recomendaciones.

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¿Cuándo empieza la canícula en México en 2026 y qué estados afecta?

De acuerdo con el SMN, la canícula comienza la segunda quincena de julio y dura alrededor de 40 días, es decir hasta agosto y los estados más afectados por este fenómeno son: Campeche, Chiapas, Colima, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Por lo regular se registran temperaturas superiores a los 37 grados Celsius y que pueden llegar hasta los 45.

¿Qué es la canícula y por qué ocurre?

Dicho fenómeno ocurre porque la lluvias disminuyen y los vientos alisios al soplar con fuerza desde el Este impiden la formación de nubes sobre el océano y llueve muy poco.

La palabra canícula viene de “canes” que significa “perros” y hace alusión al fenómeno de calor abrasivo y se refiere a la constelación del Can Mayor y su estrella Sirio “La Abrasadora” cuya aparición coincidía con el fenómeno de calor.

Recomendaciones ante la canícula 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda ante este fenómeno:

Mantenerse hidratado constantemente

constantemente Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

entre las 11:00 y las 16:00 horas Utilizar ropa ligera de colores claros y gorra, sombrero o sombrilla

Evitar realizar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor

Cuidar principalmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

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