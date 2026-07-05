¿Lloverá en la noche? Prevén granizo y fuertes chubascos en CDMX y otros estados este domingo 5 de julio

Este domingo puede ser especial para México; sin embargo, se prevén fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo principalmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) durante este 5 de julio.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), lo anterior es derivado de una circulación ciclónica, canales de baja presión, divergencia en altura, así como el paso de la onda tropical 15, mismos que han provocado un clima similar en los últimos días.

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¿Lloverá en la CDMX hoy domingo 5 de julio?

En tanto, si te encuentras o vives en la CDMX, entonces toma en cuenta que se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado, así como un ambiente fresco durante este domingo; sin embargo, poco a poco comenzarán las lluvias y chubascos, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo al pronóstico del Valle de México, en la capital se prevé una temperatura máxima de 24 a 26º, mientras que habrá una mínima de 13 a 15º.

El panorama no será diferente en el Edomex, ya que se prevén lluvias fuertes, principalmente en los municipios del norte, centro y este del estado.

¿En qué estados lloverá hoy domingo 5 de julio?

Además del Valle de México, los estados donde lloverá este domingo:

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Chihuahua

Durango

Aguascalientes

Querétaro

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Pese a que en la mayor parte del país lloverá, también habrá temperaturas de hasta 45º en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, debido a la ola de calor que aún sigue en el país.

Autoridades piden tomar precauciones ante posibles lluvias hoy 5 de julio

Ante posibles concentraciones sociales, en medio de las fuertes lluvias en el país, entonces las autoridades pidieron evitar las calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados.

Y es que esto no será único para este domingo, sino que las condiciones seguirán durante el lunes 6 de julio.

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