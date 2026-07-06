Tras casi 20 años en el poder, Hamás disuelve gobierno en Gaza y abre paso a un Comité Tecnocrático

A casi 20 años de tomar el control en Gaza, Hamás anuncia que deja el gobierno para dar paso a un Comité Tecnocrático, según informó Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza.

De acuerdo a lo que explicó, sólo permanecerán en puestos de gobierno el personal técnico y profesional, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios “a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico”.

Este grupo llegó al poder tras tomar el control del movimiento palestino Fatah en 2007; sin embargo, el Comité de Emergencia del Gobierno de Ganza se creó en octubre de 2024, luego de los ataques en la Franja contra ciudadanos de Israel.

Hamás anuncia la disolución de su gobierno en la Franja de Gaza



El paso busca agilizar la transición para que el Comité Nacional de Administración de Gaza, ente creado durante las negociaciones de paz, pueda iniciar su trabajo. https://t.co/W4IGCOM9eU (dz) — DW Español (@dw_espanol) July 6, 2026

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Iniciará un Comité Tecnocrático en Ganza

La decisión se dio como parte del acuerdo de alto al fuego con Israel, mediante la Junta de Paz que encabezó el gobierno estadunidense de Donald Trump.

“Mohamed al Farra ha presentado oficialmente su dimisión (...) decidió disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza”, mencionó este lunes 6 de junio.

Plan de alto al fuego en Gaza propuesto por EUA

Como se mencionó, la decisión anunciada este día tiene que ver con el plan de alto al fuego en la zona que se medio en El Cairo, Egipto.

La primera fase consistió en la liberación de los último rehenes israelíes; sin embargo, el siguiente punto implica el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas de Israel.

A inicios del año, en el mes de enero, Estados Unidos declaró formalmente la entrada de vigor de la segunda fase del Plan de Paz; sin embargo, todo se retrasó porque Hamás no quería desarmarse sin antes asegurar la retirada del ejército israelí.

Conviene mencionar que Israel rechaza el regreso de Hamás al poder, además la toma el control directa por parte de la Autoridad Palestina, la cual tiene sede en Ramala.

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