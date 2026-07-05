Le gritan “Asesino” a Cuauhtémoc Blanco y pintan su camioneta

Manifestantes y activistas le gritaron “asesino”, al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mientras se encontraba en el tránsito de Periférico Sur, en la Ciudad de México (CDMX), este domingo 5 de julio.

El actual diputadode Morena fue sorprendido por manifestantes encapuchados a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) mientras se dirigía al Estadio Ciudad de México y lo encararon por el asesinato del activista Samir Flores, en 2019.

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El exjugador de la selección mexicana fue detenido por los manifestantes que se encontraban en Periférico Sur y al bajarse de su camioneta algunos de los activistas le gritaron “asesino” y lanzaron la consigna “Samir vive, Samir vive”. Al escuchar esto Cuauhtémoc Blanco volvió a subir a su vehículo.

En los videos que ya fueron difundidos en redes sociales se puede observar cómo la camioneta del exgobernador es detenida por personas encapuchadas, quienes pintaron con aerosol azul su vehículo. Hasta el momento se desconoce si el exjugador pudo llegar al estadio.

🔴El exgobernador de Morelos y diputado de @PartidoMorenaMx, Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10), fue abordado por manifestantes, sobre Periférico Sur a la altura de la ENAH, que protestaron y lo encararon por las múltiples acusaciones en su contra https://t.co/gGfGi3bYMj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 6, 2026

¿Por qué le gritaron “asesino” a Cuauhtémoc Blanco?

Los activistas tacharon Cuauhtémoc Blanco de “asesino” debido a que fue durante su mandato cuando le arrebataron la vida a Samir Flores. El caso del homicidio se manejó con letargo, lo que fue interpretado como protección para no dar con los responsables.

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