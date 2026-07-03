Alerta por intensas lluvias, fuertes ráfagas y hasta granizadas! Así el clima de hoy en México

¡Toma nota del Clima hoy en México! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por intensas lluvias que afectarán gran parte del país durante este fin de semana; esto debido a la interacción de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión, divergencia y la onda tropical número 15.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y hasta la posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, además de encharcamientos y reducción de la visibilidad en diversas regiones del país.

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Clima hoy en México: ¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Para este sábado 4 de julio, el SMN pronostica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas del centro y occidente del estado de Jalisco. Además, se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Zacatecas

Michoacán

Colima

Consulta las condiciones del tiempo que se esperan para el resto del viernes y mañana sábado en #México ingresando a https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/ljRLbBPuYa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 4, 2026

Mientras que habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Aguascalientes

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Morelos

Oaxaca

Yucatán

Quintana Roo.

Se pronostica que para el fin de semana tengamos #Chubascos y #Lluvias fuertes en gran parte del país. Todos los detalles en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/xq6aO4XQys — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 3, 2026

El SMN también alertó por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California y Baja California Sur, así como vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en entidades como Chihuahua, Campeche, Oaxaca y Yucatán.

En las costas del Pacífico persistirá el mar de fondo, con oleaje de 1 a 2 metros desde la península de Baja California hasta Chiapas.

El calor extremo continuará en varios estados

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el noroeste del país. Se pronostican temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, mientras que otras entidades como Jalisco, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán valores de 35 a 40 grados Celsius.

Recomendaciones ante el pronóstico del Clima hoy en México

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil, evitar cruzar ríos o calles inundadas, extremar precauciones al conducir bajo lluvia y asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento.

El fin de semana combinará lluvias intensas, tormentas eléctricas y calor extremo en distintas regiones del país. Si vives en una zona con pronóstico de precipitaciones fuertes, la prevención será clave para evitar riesgos y proteger a tu familia.

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