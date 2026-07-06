EN VIVO: Cierre en Querétaro rumbo a Edomex por accidente; bloqueos en carreteras hoy 6 de julio

Este lunes 6 de julio de 2026 comienzan los retrasos en las carreteras y autopistas del país, debido a condiciones climáticas, accidentes viales, bloqueos y presencia de manifestantes en distintos puntos.

El principal conflicto de esta mañana se da en Querétaro, en la carretera Macrolibramiento de Querétaro rumbo al Estado de México (Edomex), debido a un cierre parcial causado por un accidente vial.

Si vas a tomar alguna carretera durante este lunes, entonces sigue el minuto a minuto de las actualizaciones de CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras para que no llegues tarde a tu destino.

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Minuto a minuto de bloqueos en carreteras y autopistas de México hoy 6 de julio 2026

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