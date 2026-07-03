Beca Rita Cetina no paga en julio ni agosto: ¿por qué no es un error y cuándo vuelve el depósito?

La Beca Rita Cetina tendrá una suspensión de pagos durante los meses de julio y agosto y, no, no se trata de un retraso en los pagos ni de un error en tus depósitos, sino que así lo establece el calendario de pagos del programa.

Los beneficiarios que recibieron el apoyo correspondiente al bimestre mayo-junio deberán esperar hasta el siguiente periodo de dispersión, previsto para el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027. Te explicamos por qué ocurre esta suspensión en los depósitos para los estudiantes beneficiarios.

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¿En julio depositan mi Beca Rita Cetina?

La respuesta es no. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), los meses de julio y agosto no forman parte de los bimestres pagados, ya que corresponden al periodo vacacional establecido en el calendario escolar.

🚨 ¡Atención familias de la Beca "Rita Cetina"! 🚨



Si eres madre, padre o tutor, consulta si debes recoger tu tarjeta del @bbienestarmx por nuevo ingreso, renovación o reposición.



🏫 La entrega será en tu plantel o sede cercana. ¡Atento a los avisos!



📲 https://t.co/FkRGjxqYOD pic.twitter.com/ho7aJ5FCSZ — Martha Alicia Angulo García (@Martha__Angulo) July 3, 2026

Por esta razón, mientras los alumnos se encuentren disfrutando de las vacaciones de verano, no recibirán el pago correspondiente a la Beca Rita Cetina. Durante estos dos meses vacacionales no se hacen depósitos, por lo que no es necesario realizar ningún trámite o reporte por falta de pago.

Esta pausa aplica para los beneficiarios que reciben el apoyo bimestral, por lo que el último depósito del ciclo escolar fue el correspondiente al bimestre mayo-junio.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina?

El esquema de dispersión contempla cinco pagos durante el ciclo escolar, distribuidos de la siguiente manera:

Febrero : Bimestre enero-febrero

: Bimestre enero-febrero Abril: Bimestre marzo-abril

Bimestre marzo-abril Junio : Bimestre mayo-junio

: Bimestre mayo-junio Julio y agosto : No hay depósitos por vacaciones

: No hay depósitos por vacaciones Octubre : Bimestre septiembre-octubre

: Bimestre septiembre-octubre Diciembre: Bimestre noviembre-diciembre

Los depósitos continúan realizándose mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar y, como en ocasiones anteriores, la dispersión se organiza por la primera letra del apellido del beneficiario o tutor, conforme al calendario que publica la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Recuerda, durante las vacaciones de verano no recibirás tu pago de la Beca Rita Cetina, el próximo pago para los pequeños beneficiarios será hasta el mes de octubre, cuando está programado que se entregue el pago correspondiente al bimestre de septiembre y octubre.

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