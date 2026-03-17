Fecha límite para hacer el trámite de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares

La Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares es un apoyo económico anual que se entregará a todos los estudiantes de primaria, es decir de 1° a 6°, con el objetivo de apoyar económicamente a los padres de familia a cubrir las necesidades de sus hijos.

El coordinador Nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, señaló que la beca tendrá una expansión en su número de beneficiarios, pues en un primer momento se informó que solo sería para 6°, 5° y 4° en la etapa inicial, pero después cambió para que se entregue en todos los grados.

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¿Cuál es el monto de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares consiste en la entrega de un apoyo económico de 2 mil 500 pesos que debe se usado para cubrir la vestimenta y los materiales esenciales para las clases.

Los montos serán diferentes en los siguientes casos:

2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales

¿Cuál es la fecha límite para hacer el registro?

El registro para ser beneficiario de la Beca Rita Cetina estará abierto hasta el 19 de marzo, en la página oficial. Si estás interesado o interesada puedes acceder al siguiente enlace.

¿Cuáles son los requisitos?

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)



En caso de que no sepas cuál es la CCT de la escuela de tu hijo puedes consultarla en el siguiente enlace.

Si son dos los beneficiarios que deseas registrar deberás hacerlo en procesos separados, solo asegúrate de descargar el comprobante del primero.