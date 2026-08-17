¡Alerta por intensas lluvias! Así el clima de hoy 18 de agosto en México

El pronóstico del clima en México para hoy martes 18 de agosto de 2026, anticipa un escenario contrastante: mientras varias regiones enfrentarán intensas lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento, el norte del país continuará bajo temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 28 favorecerán precipitaciones importantes en distintas regiones del territorio nacional

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Clima hoy en México: ¿Dónde habrá lluvias intensas este martes?

El Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en zonas de Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Tabasco, mientras que Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán podrían registrar lluvias fuertes.

Lluvias fuertes hoy en Zona Metropolitana del Valle de México

En estados del centro, incluidos la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala se prevé intervalos de chubascos.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y un aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Calor en Mexico: Clima de hoy martes 18 de agosto de 2026

El calor extremo continuará principalmente en el norte y noroeste del país: Baja California podría superar los 45 °C mientras que Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas tendrán máximas entre 40 y 45 °C.

Además persistirá una onda de calor en regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El SMN también advierte que rachas de viento de hasta 70 km/h en algunas regiones y oleaje elevado en costas del Pacífico.

Con lluvias severas en unas zonas y calor extremo en otras, el panorama vuelve a mostrar los contrastes del verano mexicano. ¿En tu estado que condición meteorológica se espera para este martes? Te leemos en redes sociales.

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