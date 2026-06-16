Estudiantes de nivel superior podrán disfrutar de las vacaciones de verano 2026. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tienen calendarios diferentes.

En adn Noticias te explicamos cada uno de ellos para que planifiques viajes y actividades.

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¿Cuándo son las vacaciones de la UNAM en 2026?

En el sistema semestral de licenciatura, las clases finalizaron el 29 de mayo de 2026, dando paso al periodo vacacional de verano.

Se aplicaron exámenes del 1 al 12 de junio, seguidos por el periodo intersemestral que se extiende del 15 de junio al 3 de julio. Las vacaciones administrativas están programadas del 6 al 24 de julio, mientras que el nuevo ciclo escolar iniciará el 10 de agosto.

¿Cuándo inician las vacaciones en el IPN?

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantiene vigente su calendario académico 2025-2026 con las siguientes fechas: el periodo escolar concluye oficialmente el 3 de julio de 2026.

Posteriormente se aplican las evaluaciones a título de suficiencia del 6 al 17 de julio, y el periodo vacacional se desarrollará del 20 de julio al 1 de agosto.

¿Cuándo caen las vacaciones en la UAM?

El Trimestre 26-P finalizará el 24 de julio de 2026. Las evaluaciones globales se realizarán entre el 20 y el 24 de julio, mientras que el registro de calificaciones concluirá el 29 de julio.

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