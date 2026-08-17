Michel Melanie y Luis Fernando: Estudiantes de la Universidad Veracruzana hallados sin vida

La comunidad universitaria de Veracruz se encuentra de luto tras el hallazgo sin vida de Michel Melanie Menéndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, ambos estudiantes de la universidad Veracruzana (UV).

De acuerdo con la información publicada por medios locales, ambos jóvenes fueron localizados dentro de una camioneta en la carretera Coatepec-Huatusco, luego de que Michel Melanie fuera reportada como desaparecida durante la jornada del pasado viernes, tras salir de una cafetería en Xalapa.

¿Qué pasó con los estudiantes de la Universidad Veracruzana?

Según el reporte, los cuerpos fueron encontrados dos días después de la desaparición de Michel Melanie en una camioneta “X-Trail” ubicada sobre la carretera que comunica Coatepec y Huatusco.

La zona fue asegurada por elementos de seguridad mientras personal ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) Veracruz inició las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente acerca de personas detenidas, ni han establecido el móvil del doble homicidio.

Movilización en #Veracruz 👀🚨 Así fueron RETIRADOS los cu3rp0s de los jóvenes hallados en camioneta en #Veracruz.

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https://t.co/PmA6dT1liy — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) August 18, 2026

¿Qué dijo la universidad Veracruzana sobre Michel y Luis Fernando?

La Universidad Veracruzana (UV) confirmó el fallecimiento de ambos estudiantes, quienes cursaban sus estudios en la facultad de Psicología, región Xalapa, y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

La UV lamenta el sensible fallecimiento de Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de Psicología, región Xalapa.



Nos solidarizamos ante esta irreparable pérdida, y pedimos el esclarecimiento de los hechos.

Descansen en paz. pic.twitter.com/pbxKBxTUM5 — Universidad Veracruzana (@UVeracruzanaMx) August 16, 2026

La institución pidió las autoridades que el caso sea investigado con transparencia y apego a la justicia con el objetivo de esclarecer las circunstancias de los hechos. Luis Fernando, además había participado previamente en actividades académicas de la UV relacionadas con la divulgación científica.

El caso de los estudiantes de la Universidad Veracruzana genera indignación y preocupación entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana, mientras avanzan las investigaciones, queda una exigencia central: ¿Cuándo se conocerá la verdad sobre lo ocurrido y quienes serán llevados ante la justicia por la muerte de Michel Melanie y Luis, Fernando?

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