Viviana murió protegiendo a su hija: Su familia exige justicia y el gobierno de Morelos guarda silencio

Una tragedia que pudo evitarse dejó a tres niños (de 15, 9 y 6 años) sin su madre. Viviana murió protegiendo a su pequeña hija de seis años, en un hecho que hoy sacude la conciencia de Morelos y pone en el banquillo a las autoridades que fallaron antes, durante y después del desastre.

El saldo es devastador: una persona fallecida, 22 lesionados y 32 viviendas afectadas. Y sin embargo, el gobierno de la gobernadora Margarita González Arabia sigue sin dar la cara.

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“¡Exijo justicia! Que se haga responsable la empresa y exijo una indemnización para mis tres niños": Esposo de Viviana





Respecto del caso de Viviana, su esposo clama desde el dolor más profundo: “¡Exijo justicia! Que se haga responsable la empresa y exijo una indemnización para mis tres niños, que son los que quedaron desamparados por parte de la madre.”

Su madre, Marta, va más lejos y señala directamente al gobierno: “Mi hija estaría viva si el gobierno hubiera sido más estricto, si el gobierno hubiera de verdad haberse involucrado en este tema.”

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