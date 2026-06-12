La Beca PILARES para terminar el bachillerato es un apoyo económico que se le da a personas que viven en la CDMX y que quieren concluir sus estudios ya sea en la modalidad abierta, a distancia o en línea en instituciones públicas.

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Beca PILARES para terminar bachillerato

Así que si quieres concluir tus estudios, esta beca la pueden recibir personas que quieran estudiar la prepa en cualquiera de las modalidades disponibles, que forme parte del programa de alfabetización, primaria o secundaria del INEA y a usuarios que realicen actividades deportivas, culturales, educativas y de autonomía económica.

Los montos son los siguientes:

Estudiantes de Bachillerato: mil pesos mensuales por 10 meses

mensuales por 10 meses Personas inscritas en INEA: mil pesos y hasta 10 dispersiones

Beca de Desarrollo de Talento: mil 500 pesos hasta por 12 mensualidades

Requisitos para obtener la beca

De acuerdo con los lineamientos de la Beca PILARES es necesario contar con los siguientes requisitos y documentación:

Tener 15 años o más

Residir en la CDMX

Estar inscrito en alguna modalidad educativa elegible

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Documento que acredite los estudios que cursa

Identificación oficial vigente

Documentación adicional establecida en la convocatoria

🎓 En PILARES estamos para acompañarte paso a paso y ayudarte a seguir construyendo lo que quieres para ti. 📚✨

Si ya estás cursando el bachillerato en alguna de estas modalidades, puedes solicitar tu #BecaPILARES Bienestar 2026 para continuar con tu formación. 👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫

📝 Acércate… pic.twitter.com/LO9M9STGXO — PILARES CDMX (@CdmxPilares) June 11, 2026

Para registrarte es necesario consultar la convocatoria vigente y obtener o verificar tu registro en algún programa de PILARES.

Deberás digitalizar tus documentos e ingresar a la plataforma de inscripción, capturar tus datos y cargar tus documentos. Posteriormente se publicarán los resultados y te brindarán toda la información necesaria de la dispersión de pagos.

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