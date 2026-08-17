Temblor en México: La CFE revela lista de estados que sufren DAÑOS severos en un terremoto de 7 grados

Un temblor en México es muy común, ya que nuestro país se encuentra en una de las zonas con más actividad sísmica. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha identificado cuáles son los estados en los que se detectan daños severos tras sufrir un terremoto de 7 grados o más de magnitud.

México se encuentra ubicado dentro del Cinturón de Fuego, una franja de aproximadamente 40,000 kilómetros que concentra el 90% de los terremotos y más de la mitad de los volcanes activos del planeta. Pero, ¿cuáles son las entidades más afectadas por temblores en México? Te contamos.

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¿Cuáles son los estados de México sufren mayores daños en caso de terremoto según la CFE?

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Latinoamericana de Ciencias y Humanidades, la Comisión Federal de Electricidad publicó una lista de las 10 entidades que sufren mayores daños en caso de terremoto.

Esta clasificación, reconocida por CENAPRED y la Comisión Federal de Electricidad, agrupa el territorio nacional en zonas de diferente peligro sísmico: A (bajo), B (moderado), C (alto) y D (muy alto).Las 10 entidades con mayores daños por un terremoto según la CFE son:

Ciudad de México : Zona B (Moderada-Alta)

: Zona B (Moderada-Alta) Oaxaca : Zona C (Alta)

: Zona C (Alta) Puebla : Zona B (Moderada-Alta)

: Zona B (Moderada-Alta) Morelos : Zona B (Moderada-Alta)

: Zona B (Moderada-Alta) Guerrero : Zona C (Alta)

: Zona C (Alta) Estado de México : Zona B (Moderada-Alta)

: Zona B (Moderada-Alta) Chiapas : Zona C (Alta)

: Zona C (Alta) Veracruz : Zona B (Moderada-Alta)

: Zona B (Moderada-Alta) Tlaxcala : Zona B (Moderada-Alta)

: Zona B (Moderada-Alta) Hidalgo: Zona B (Moderada)

CFE estados con riesgo de temblor Estos son los estados con mayor riesgo de sufrir daños en temblores. (Revista Latinoamericana)

¿Dónde ocurren más terremotos en México?

De acuerdo con el CENAPRED y el Servicio Geológico Mexicano (SGM), las entidades con mayor sismicidad del país, debido principalmente a la interacción de las placas de Cocos y Rivera con la placa Norteamericana.

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

¿Por qué tiembla mucho en Guerrero y Chiapas?

Aunque la principal explicación es que la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa Norteamericana, hay que considerar que México se encuentra en el Cinturón de Fuego, lo que pone al país en un riesgo sísmico permanente.

No obstante, que uan entidad sufra muchos temblores no significa que tenga el riesgo de los sismos más fuertes. La posibilidad de que un terremoto provoque daños depende de factores como su magnitud, profundidad, distancia respecto de las zonas habitadas, características del suelo y condiciones de las construcciones.

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