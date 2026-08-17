¿Te cuesta leer en el celular? El sencillo ajuste que tus ojos necesitan si ya pasas de los 45 años

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirma que el 61.4 % de los usuarios de teléfonos inteligentes en México enfrentan problemas de visión, aún utilizando lentes.

La presbicia o vista cansada es una condición natural a partir de los 45 años que dificulta enfocar letras pequeñas y convierte la pantalla en un desafío cotidiano. Para solucionar esta molestia visual, o al menos mejorar las condiciones, existen tres ajustes muy fáciles que puedes realizar tú mismo en tu celular para agrandar los textos y descansar la vista por las noches.

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¿Cómo agrandar el tamaño de la letra en Android y iPhone?

Agrandar el tamaño de la letra del sistema permite que todos los menús, mensajes e información en pantalla se vean más grandes de forma permanente. El procedimiento se realiza en segundos y el proceso varía según la marca de tu teléfono celular:

En celulares Android

Entra a la aplicación de Ajustes o Configuración (el ícono de la tuerca o engrane). Toca la opción Pantalla. Presiona donde dice Tamaño y estilo de fuente. Arrastra el punto de la barra hacia la derecha para hacer la letra más grande a tu gusto.

En teléfonos iPhone (iOS)

Abre la aplicación de Configuración. Entra al apartado de Accesibilidad. Selecciona Pantalla y tamaño de texto. Activa la opción Tamaños más grandes. Mueve la barra inferior hacia la derecha hasta alcanzar el tamaño de letra que tus ojos necesiten.

Teléfono inteligente. Puedes configurar tu smartphone para que sea más amigable para tu vista. (Foto: Unsplash)

¿Cómo activar el filtro de luz azul en el celular para descansar la vista por la noche?

Los reportes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH del INEGI) muestran que el smartphone es el dispositivo de lectura principal en México. Activar la protección térmica en la pantalla reduce el impacto del brillo blanco y previene la fatiga ocular antes de dormir:

En teléfonos Android: Desplegar el panel de notificaciones desde el borde superior de la pantalla y tocar el icono llamado Protección para el confort de los ojos o Modo lectura para aplicar tonos cálidos.

Desplegar el panel de notificaciones desde el borde superior de la pantalla y tocar el icono llamado Protección para el confort de los ojos o Modo lectura para aplicar tonos cálidos. En teléfonos iPhone: Deslizar el Centro de control desde el extremo superior derecho, mantener presionado el regulador de brillo y presionar la casilla Night Shift para calentar la iluminación del panel.

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