La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que durante junio los beneficiarios de tres becas recibirán su pago correspondiente al tercer bimestre del 2026.

El pago a los beneficiarios llegará este sexto mes del año, luego de que concluyeran los depósitos de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de nivel secundaria y primaria, así que toma nota de los días en que pagarán.

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¿Qué becas de la SEP se pagarán en junio?

Las y los beneficiarios de las siguientes becas tendrán el pago mayo-junio:

Becas Benito Juárez para media superior

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Gertrudis Bocanegra

¿Cuál es el calendario de pagos para las becas?

Lunes 15 de junio: A y B

Martes 16 de junio: C

Miércoles 17 de junio: D, E y F

Jueves 18 de junio: G

Viernes 19 de junio: H, I, J, K y L

Lunes 22 de junio: M

Martes 23 de junio: N, Ñ, 0, P y Q

Miércoles 24 de junio: R

Jueves 25 de junio: S

Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z

🚨 ¡Ya hay #calendario de pagos! 🚨



Si eres beneficiaria o beneficiario de continuidad de las #becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro o Gertrudis Bocanegra, ya puedes consultar cuándo recibirás tu depósito del bimestre mayo-junio. 🗓️💳



Revisa la fecha que te… pic.twitter.com/v2x6spb9MA — SEP México (@SEP_mx) June 15, 2026

¿De cuánto es el pago que reciben los beneficiarios?

Los montos de estas becas de la SEP son difrentes: Los beneficiarios de las Becas Benito Juárez recíben mil 900 pesos, mientras que para Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos y Gertrudis Bocanegra mil 900 pesos.

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