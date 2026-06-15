La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que durante junio los beneficiarios de tres becas recibirán su pago correspondiente al tercer bimestre del 2026.
El pago a los beneficiarios llegará este sexto mes del año, luego de que concluyeran los depósitos de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de nivel secundaria y primaria, así que toma nota de los días en que pagarán.
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¿Qué becas de la SEP se pagarán en junio?
Las y los beneficiarios de las siguientes becas tendrán el pago mayo-junio:
- Becas Benito Juárez para media superior
- Jóvenes Escribiendo el Futuro
- Gertrudis Bocanegra
¿Cuál es el calendario de pagos para las becas?
- Lunes 15 de junio: A y B
- Martes 16 de junio: C
- Miércoles 17 de junio: D, E y F
- Jueves 18 de junio: G
- Viernes 19 de junio: H, I, J, K y L
- Lunes 22 de junio: M
- Martes 23 de junio: N, Ñ, 0, P y Q
- Miércoles 24 de junio: R
- Jueves 25 de junio: S
- Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z
¿De cuánto es el pago que reciben los beneficiarios?
Los montos de estas becas de la SEP son difrentes: Los beneficiarios de las Becas Benito Juárez recíben mil 900 pesos, mientras que para Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos y Gertrudis Bocanegra mil 900 pesos.
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