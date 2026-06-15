Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Asesinan al expresidente municipal de San Juan Quiahije, Oaxaca, Carlos Orocio Cruz, y a su hijo
/México/Nota

SEP revela las Becas que se pagarán en junio y las fechas según apellido

Los beneficiarios de tres becas de la SEP recibirán su pago de junio de acuerdo con la letra de su apellido

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que durante junio los beneficiarios de tres becas recibirán su pago correspondiente al tercer bimestre del 2026.

El pago a los beneficiarios llegará este sexto mes del año, luego de que concluyeran los depósitos de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de nivel secundaria y primaria, así que toma nota de los días en que pagarán.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué becas de la SEP se pagarán en junio?

Las y los beneficiarios de las siguientes becas tendrán el pago mayo-junio:

¿Cuál es el calendario de pagos para las becas?

  • Lunes 15 de junio: A y B
  • Martes 16 de junio: C
  • Miércoles 17 de junio: D, E y F
  • Jueves 18 de junio: G
  • Viernes 19 de junio: H, I, J, K y L
  • Lunes 22 de junio: M
  • Martes 23 de junio: N, Ñ, 0, P y Q
  • Miércoles 24 de junio: R
  • Jueves 25 de junio: S
  • Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z

¿De cuánto es el pago que reciben los beneficiarios?

Los montos de estas becas de la SEP son difrentes: Los beneficiarios de las Becas Benito Juárez recíben mil 900 pesos, mientras que para Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos y Gertrudis Bocanegra mil 900 pesos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO