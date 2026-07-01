Fátima Ozoara Cid: Cronología del feminicidio de la enfermera que desapareció en la Álvaro Obregón, CDMX

Fátima Ozoara Cid fue hallada muerta este martes 30 de junio tras pasar nueve días desaparecida. La joven de 20 años trabajaba como enfermera en el Centro Libanés, en donde fue vista por última vez tras terminar su guardia.

Hasta el momento, existe un detenido por su probable participación en el secuestro y feminicidio de la joven enfermera. Pero, ¿qué le pasó a Fátima Ozoara Cid? Te contamos todo lo que se sabe del caso.

¿Qué le pasó a Fátima Ozoara Cid, enfermera desaparecida en CDMX?

Martes 21 de junio: La enfermera Fátima Ozoara Cid, de 20 años de edad, salió de su casa rumbo a su trabajo en el Centro Libanés, ubicado en Av. Glaciar No. 500, col. Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.

Tras terminar su guardia, la joven salió del hospital rumbo a su casa, pero nunca llegó.

🚨 Caso Fátima Ozoara: la cronología de una búsqueda que terminó en tragedia



🔴 Fátima Ozoara Cid Vázquez era enfermera de 20 años, fue vista por última vez el 21 de junio de 2026 tras salir de su guardia en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. Su último rastro fue… pic.twitter.com/z6ugP3WRWE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 30, 2026

Miércoles 22 de junio: De inmediato, los familiares de la joven iniciaron la búsqueda y la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) publicó su ficha de búsqueda en la que se informaba que la joven vestía su uniforme quirurgico y había sido vista por última vez saliendo de la clínica donde trabajaba.

Jueves 23 de junio: Autoridades de la CDMX detienen a Joel Ricardo “N” y la Fiscalía de la CDMX formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

Lunes 29 de junio: La familia de Fátima Ozoara realizó un bloqueo en el Periférico Sur para exigir a las autoridades que aceleraran las investigaciones para dar con el paradero de la joven enfermera.

Martes 30 de junio: Nueve días después de su desaparición, las autoridades de la CDMX informaron que habían localizado el cuerpo sin vida de la enfermera. Los restos de Fátima Ozoara habían sido hallados en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, paraje Ojo de agua, en Edomex.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han revelado cuál fue la causa de muerte de la enfermera.

¿Quién es el sospechoso detenido por el feminicidio de Fátima Ozoara Cid?

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Fátima Ozoara Cid, la Policía de Investigación (PDI, personal ministerial y pericial activaron protocolos de búsqueda e investigación. Señalaron que tras el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona, pudieron rastrear los pasos de la joven.

Al parecer, Fátima Ozoara salió de su lugar de trabajo y comenzó a caminar de manera normal; sin embargo, su rastro se pierde de forma repentina. No obstante, las labores de inteligencia permitieron establecer la posible participación de un hombre en la desaparición de la joven.

Las autoridades informaron que Joel Ricardo “N” fue detenido desde el 23 de junio y señalado por su presunta participación en la desaparición de la joven.

De acuerdo con lo informado por el periodista Carlos Jiménez, Joel Ricardo “N” fue identificado como la pareja sentimental de Fátima Ozoara.

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