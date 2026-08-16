Ecatepec ofrecerá más de 125 trámites y servicios desde el 18 de agosto: habrá testamento gratuito y esta es la fecha límite

Del 18 al 22 de agosto de 2026, la Explanada del Palacio Municipal de Ecatepec, Estado de México, concentrará en un solo lugar más de 125 trámites y servicios de 31 instituciones, con atención de 9:00 a 15:00 horas.

La jornada forma parte de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social y permitirá resolver desde asuntos del Registro Civil hasta trámites relacionados con propiedades y otros servicios.

Entre los servicios que se podrán encontrar destaca la oportunidad de obtener un descuento del 100% en trámites de testamento, además de otros descuentos de hasta 65% en algunos servicios notariales, como sucesiones, cancelación de hipotecas y poderes.

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¿Hasta cuándo se podrá tramitar el testamento gratuito en Ecatepec?

De acuerdo con el gobierno estatal, todas las personas que deseen tramitar el documentos de testamento podrán hacerlo en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas en la Explanada del Palacio Municipal de Ecatepec, ubicada en Av. Juárez s/n, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Respecto a la fecha límite, esta será la misma para el resto de los trámites: el 22 de agosto.

De acuerdo con el portal oficial de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, se deberán presentar estos documentos para realizar el proceso:

Identificación oficial vigente con fotografía

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

CURP

Acta de matrimonio, si la hubiera

Además, durante la asesoría jurídica podrían solicitarse documentos adicionales, dependiendo de cada caso.

¿Qué otros trámites habrá en las Caravanas?

Otros trámites que se podrán realizar dentro de este programa son:

Registro Civil: copias certificadas gratuitas, expedición y corrección de CURP, matrimonios, registros de nacimiento y aclaraciones de actas.

copias certificadas gratuitas, expedición y corrección de CURP, matrimonios, registros de nacimiento y aclaraciones de actas. Servicios notariales: testamentos, sucesiones, poderes y cancelación de hipotecas.

testamentos, sucesiones, poderes y cancelación de hipotecas. Vivienda y propiedades: regularización de inmuebles, escrituración e inmatriculación.

regularización de inmuebles, escrituración e inmatriculación. Justicia: asesoría jurídica, recepción de denuncias y querellas, mediación y conciliación.

asesoría jurídica, recepción de denuncias y querellas, mediación y conciliación. Trabajo: asesoría y representación jurídica en materia laboral.

asesoría y representación jurídica en materia laboral. Movilidad: expedición de licencias de conducir .

expedición de . Atención a víctimas y personas desaparecidas: orientación, asesoría jurídica y recepción de reportes.

orientación, asesoría jurídica y recepción de reportes. Asuntos agrarios y ambientales: orientación sobre derechos agrarios, propiedad y denuncias por maltrato animal o temas ambientales.

Los requisitos cambian según el servicio, por lo que antes de acudir se puede consultar el catálogo oficial de trámites y documentos de las Caravanas.

En caso de dudas, la Consejería Jurídica del Estado de México mantiene el teléfono CATGEM 800 696 9696.

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