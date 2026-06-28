Luis Gamaliel, otro estudiante desaparecido y encontrado sin vida

Luis Gamaliel se sumó a la larga lista de estudiantes que han sido víctimas de la violencia en el país. Después de estar desaparecido por tres días su cuerpo fue encontrado en la colonia Delta en León, Guanajuato.

El joven estudiante de la Universidad Tecnológica de León (UTL) salió de su hogar para recoger los boletos de su graduación, sin embargo ya no regresó. Su cuerpo presentaba signos de violencia y heridas de un arma blanca, ahora su familia y escuela piden justicia.

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¿Quién era Luis Gamaliel?

Luis Gamaliel Mares Chiquito tenía tan solo 26 años y era un recién graduado de la carrera de Gestión de Capital Humano. Fue a recoger sus boletos y antes de desaparecer publicó una fotografía en donde presumió que ya tenía las entradas en sus manos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Luis fue visto por última vez en las inmediaciones del campus de la UTL y luego en un bar cerca. Posteriormente se le vio en una parada de autobús frente al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, momento en donde se perdió toda comunicación.

¿Qué dijo la Fiscalía de Guanajuato?

El cuerpo de Luis Gamaliel fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Fracciones Santa Julia, en la ciudad de León, por personas que pasaban por el lugar. Al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que confirmó en un comunicado que se trataba del joven desaparecido.

De acuerdo con las autoridades, desde el momento en que se recibió la denuncia, el agente del Ministerio Público activó las acciones de búsqueda e investigación, con el propósito de dar con su paradero.

¿Cómo reaccionó la UTL?

A través de un comunicado, la UTL lamentó el fallecimiento de Luis y señaló que la comunidad expresaba sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, en este momento de dolor. “Nos unimos respetuosamente a su pena y honramos la memoria de Luis, quien siempre formará parte de nuestra comunidad universitaria”.

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