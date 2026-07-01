Caso niño Mateo: Esta es la pena que enfrenta Christian Augusto “N”, médico asesino de Guanajuato

Christian Augusto “N”, el médico que asesinó al niño Mateo en febrero de 2025, en el estado de Guanajuato, fue hallado culpable y, finalmente recibió su sentencia y permanecerá en prisión por más de 100 años. Te contamos los detalles del caso.

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¿De cuánto es la sentencia del médico que asesinó al niño Mateo en Guanajuato?

Un juez penal sentenció a 113 años y cuatro meses al médico Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando por el asesinato del niño Mateo Santiago Martínez Ramírez, de solo 12 años de edad.

Un Tribunal declaró culpable a Christian Augusto, por los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición en perjuicio de Mateo, de 12 años.

La @FGEGUANAJUATO acreditó su responsabilidad con pruebas científicas, periciales y más de 90 testigos. La sentencia, pendiente. pic.twitter.com/qPMhvT06kS — Fabián Chimalli (@edgarfabianvf) June 26, 2026

El médico fue condenado por los delitos de homicidio, violación y desaparición de particulares.

A pesar de que en anteriores ocasiones, el acusado se burlaba de la defensa de la fiscalía, en esta ocasión se mostró serio y callado. “Trató de alegar la sentencia con amparos, pero ahora cuando escuchó el veredicto se le veía la cara de terror”, dijo Christian Valdivia, asesor jurídico de la familia de Mateo.

El juez también impuso una multa por $492,559 pesos y por reparación del daño 745,798 pesos. En total, el médico deberá pagar una multa que asciende a $1,200,000 pesos.

¿Qué le pasó al niño Mateo en Las Mandarinas, Guanajuato?

El 4 de febrero de 2025, el niño Mateo salió de su escuela secundaria en la colonia Las Mandarinas; sin embargo, nunca llegó a su casa. De acuerdo con los reportes policiales, mientras caminaba a casa, el niño fue interceptado y secuestrado por el médico Christian Augusto “N”.

El médico se llevó a Mateo a su consultorio donde abusó de él, para después, matarlo a balazos. Más tarde, el médico asesino de Guanajuato abandonó el cuerpo de Mateo en una zona despoblada en los límites entre León y Lagos de Moreno, Guanajuato.

Dos días después, gracias a grabaciones del C4, policías de León detuvieron al médico en su casa, cuando intentaba quitarse la vida con un arma de fuego.

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