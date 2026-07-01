Buscan a Andrea Lizbeth Villavicencio en Zapopan, Jalisco; esta es su ficha de búsqueda de la joven de 15 años

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco activó una ficha de búsqueda y Alerta Nacional para dar con el paradero de Andrea Lizbeth Villavicencio Plaza, una joven de 15 años que fue vista por última vez el pasado 8 de febrero.

De acuerdo a la ficha de búsqueda (con carpeta de investigación 8309/2026), la joven fue vista por última vez en Zapopan, Jalisco, alrededor de las 10:30 horas en febrero de este mismo año, desde entonces se desconoce su paradero.

🚨 Solicitamos su apoyo para localización de persona 🚨



⚖️ Alerta Amber Jalisco y @FiscaliaJal en coordinación con la @Busqueda_MX, solicitan su apoyo para la difusión de la cédula informativa con el objetivo de localizar a



ANDREA LIZBETH VILLAVICENCIO PLAZA pic.twitter.com/2WYtnboY2f — ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) June 30, 2026

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Ficha de búsqueda de Andrea Lizbeth Villavicencio Plaza, joven desaparecida en Jalisco

Las autoridades describen a la joven Villavicencio Plaza como una adolescente de complexión robusta, cara redonda, tez morena, ojos café, así como una estatura de 1.52 metros.

Por otro lado no se mencionan señas particulares de la menor de edad; no obstante, sí refieren que la última vez que fue vista iba vestida con camisa, shorts y tenis.

Si tienes alguna información sobre la joven, quien está por cumplir cinco meses de desaparecida, entonces puedes comunicarte al número 800 028 7783 o mediante WhatsApp al 55 1309 9024.

Fiscalía de Jalisco logra la localización de 41 personas

Del 22 al 28 de junio, la Fiscalía del Estado de Jalisco reportó la localización de 41 personas que contaban con reporte o denuncia por desaparición en la entidad.

De acuerdo a un comunicado oficial, 27 de éstos tenían una carpeta de investigación abierta por desaparición. De estos, 16 fueron encontradas con vida, mientras que ocho fueron sin vida, por lo que advirtieron que siguen las investigaciones.

Por otro lado, 17 corresponden a menores de edad que tenían una emisión de Alerta Amber.

¿Por qué no todas las denuncias de desaparición de niños activan la Alerta Amber?

Cada que se pierde un menor de edad se puede presentar una denuncia y se emite una ficha de búsqueda; no obstante, no todas activan la Alerta Amber, ya que los casos deben de cumplir las siguientes características:

La persona no localizada debe ser menor de 18 años

Debe de haber información suficiente del menor desaparecido, es decir, foto reciente, descripción física, así como de los hechos

desaparecido, es decir, foto reciente, descripción física, así como de los hechos Que se considere que su vida esté en peligro

Todo esto queda en criterio de las autoridades locales o federales.

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