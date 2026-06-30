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Caso Fátima Ozoara: Esperan vinculación a proceso de Joel Ricardo “N” por presunto feminicidio

Con información de Karen Ortega: Los abogados de la final informan que a investigación por el caso de Fátima avanza con un detenido; este día se definirá si es vinculado a proceso por feminicidio.

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Por: Ximena Ochoa

Fátima Ozoara, de 20 años, desapareció el 21 de junio tras salir de su trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía localizó el cuerpo de la joven y mantiene detenido a un presunto responsable, identificado como Joel Ricardo “N”.

Este día se realizará la audiencia para definir si el imputado es vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La defensa de la familia habló con Azteca Noticias y confían en que existen pruebas suficientes para lograr la vinculación y una eventual condena que podría superar los 25 años de prisión.

Con información de Karen Ortega.

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