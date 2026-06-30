Caso Fátima Ozoara: Esperan vinculación a proceso de Joel Ricardo “N” por presunto feminicidio

Fátima Ozoara, de 20 años, desapareció el 21 de junio tras salir de su trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía localizó el cuerpo de la joven y mantiene detenido a un presunto responsable, identificado como Joel Ricardo “N”.

Este día se realizará la audiencia para definir si el imputado es vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La defensa de la familia habló con Azteca Noticias y confían en que existen pruebas suficientes para lograr la vinculación y una eventual condena que podría superar los 25 años de prisión.

Con información de Karen Ortega.