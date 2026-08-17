Desaparece Metzly Iyaczaly López de 3 años; activan Alerta Amber en Edomex

¿La reconoces? Las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de Metzly Iyaczaly López Audiffred, una niña de tres años fue vista por última vez en el municipio de Chalco.

A través de la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las autoridades dieron a conocer que la desaparición ocurrió el 9 de agosto; sin embargo, el reporte se recibió hasta el sábado 15.

Hasta el momento, se desconoce su ubicación y las autoridades temen por su integridad, por eso piden a la población ayudar para localizar a la menor.

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Ficha de búsqueda de Metzly Iyaczaly López, una menor de 3 años desaparecida en Edomex

Para poder localizarla, las autoridades mexiquenses describen a la menor con una niña de 1.10 metros, complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño ondulado y ojos café claro.

Como señas particulares describen un lunar en la espalda baja de un color verde tenue, mientras que la última vez que fue vista llevaba una blusa color rosa, jumper de mezclilla azul claro y tenis color blanco.

¿La reconoces? En caso de que sí, las autoridades ponen a disposición los siguientes números para reportar detalles que ayuden a dar con ella:

Emergencias nacionales: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber nacional: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Edomex supera los 14 mil desaparecidos

De acuerdo al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, por medio de la Red Lupa, reportan 14 mil 655 personas desaparecidas hasta mayo del presente año.

De este total, el 28% son menores de edad, es decir, cuatro mil 153 casos y en su mayoría se trata de niñas; no obstante, los municipios donde más ocurre este delito son: Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Atlautla.

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