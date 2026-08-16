Edomex multará con hasta $2,346 a todos los conductores que lleven pasajeros en esta parte del vehículo: esto dice el Artículo 90

Viajar en la caja de una camioneta, en el estribo o sobre el techo de un vehículo deja de ser una opción segura para los automovilistas en territorio mexiquense. Edomex aplica una multa de hasta $2,346 pesos a los conductores que lleven pasajeros en esta parte del vehículo, de acuerdo con el Artículo 90 del Reglamento de Tránsito del Estado de México.

La disposición aplica en carreteras, avenidas y calles de todo el territorio mexiquense, sin importar el tipo de vehículo particular o de trabajo. Camionetas, estribos y techos quedan fuera de los espacios permitidos para trasladar personas, salvo la única excepción que marca la ley para cargadores autorizados.

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¿Qué dice el Artículo 90 sobre transportar pasajeros en Edomex?

El Artículo 90 forma parte de un capítulo del Reglamento de Tránsito del Estado de México dedicado a las obligaciones de los conductores en la vía pública, y la fracción XXVII resulta clara y no deja lugar a interpretaciones sobre el traslado de personas fuera de la cabina. La disposición aplica tanto a autos particulares como a camionetas de trabajo que circulan por territorio mexiquense.

La norma busca evitar caídas, golpes o atropellamientos que ocurren cuando alguien viaja sin protección en la carrocería del vehículo. Los accidentes por esta práctica se registran con frecuencia en carreteras y zonas urbanas del Edomex, de acuerdo con reportes de corporaciones de tránsito estatales.

La única excepción reconocida corresponde a cargadores o estibadores, y solo cuando el número de personas y las condiciones garantizan su integridad física. Fuera de ese supuesto específico, la prohibición es total para cualquier conductor que circule dentro de la entidad mexiquense.

Edomex advierte: así te multan si llevas pasajeros en la caja de tu camioneta (PeopleImages/Getty Images/iStockphoto)

¿Cuánto es la multa por llevar pasajeros en la caja de la camioneta en Edomex?

El monto de la sanción no es fijo y se ajusta según la gravedad de cada caso que detectan las autoridades viales. La multa mínima equivale a 16 UMA, la media a 18 UMA y la máxima alcanza 20 UMA (Unidad de Medida y Actualización, $117.31 pesos en 2026).

En pesos, la sanción mínima llega a $1,876.96 y la máxima se ubica en $2,346.20, según el cálculo oficial de la UMA vigente. El pago varía según el criterio del oficial que levanta la infracción dentro del territorio mexiquense.

Los conductores que reinciden en esta falta se exponen a sanciones adicionales y a la posible retención temporal del vehículo. Evitar esta práctica protege tanto el bolsillo como la vida de quienes viajan fuera de la cabina del automóvil.

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