Un estudio del INEGI lo confirma: la nostálgica costumbre de los adultos mayores que se está perdiendo en los hogares mexicanos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) describe con datos precisos cómo la lectura del periódico en formato impreso, un hábito tradicional entre los adultos mayores, pierde terreno frente a la irrupción de celulares y pantallas digitales para informarse.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), la conectividad en personas de 75 años o más pasó de 3.0 % a 30.3 % en la última década. La transición tecnológica es innegable y parece haberse llevado esa ceremonia casi sagrada de todas las mañanas de disfrutar un café recién preparado hojeando las páginas del periódico.

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¿Qué dice el estudio del INEGI sobre la brecha digital entre la ciudad y el campo?

En México ya existen 104.9 millones de personas usuarias de internet, lo que equivale al 86.1 % de la población a partir de los 6 años. Las pantallas han ganado la batalla de la atención. Incluso los adultos mayores, tradicionalmente más apegados al papel, se han visto arrastrados por esta marea digital: la población de 75 años y más que utiliza internet mostró un crecimiento constante en la última década, pasando de un minúsculo 3.0 % en 2015 a un 30.3 % en 2025, mientras que el grupo de 65 a 74 años alcanzó un 57.8 % de usuarios.

Sin embargo, esta silenciosa victoria de los píxeles sobre la tinta esconde una profunda tensión. Aunque la lectura digital se presenta como el estándar del presente, no es igual de accesible para todos los mexicanos.

El informe del INEGI revela una brecha muy marcada cuando se analiza el comportamiento de los lectores en los distintos entornos del país:

En las ciudades , el 35.7 % de los usuarios de internet lee periódicos, revistas o libros en línea.

, el de los usuarios de internet lee periódicos, revistas o libros en línea. En el campo, la cifra cae drásticamente a solo un 24.1 %.

INEGI ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES (ENDUTIH) El informe del INEGI detalla la brecha digitar que existe en México entre la ciudad y el campo. (ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES (ENDUTIH))

Esta diferencia de 11.6 puntos porcentuales en el hábito de lectura digital entre el campo y la ciudad demuestra que, mientras el ritual del papel físico desaparece en todo el país, las comunidades rurales enfrentan barreras adicionales para subirse a la alternativa digital.

No se trata solo de falta de conectividad general —aunque existe una brecha de uso de internet de 13.7 puntos porcentuales entre zonas urbanas (88.9 %) y rurales (75.2 %)—, sino de las dificultades estructurales para acceder a contenidos editoriales de calidad de forma gratuita y adaptada.

Además, la lectura en pantallas presenta desafíos físicos para la población de la tercera edad. Según la ENDUTIH 2025, entre los usuarios de telefonía celular que reportan alguna discapacidad o dificultad diaria, la gran mayoría (61.4 %) tiene problemas para ver, incluso utilizando lentes. Para ellos, la letra pequeña y el brillo de los dispositivos móviles pueden transformar el placer de la lectura en una experiencia frustrante.

INEGI ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES INEGI actualizó las cifras sobre la edad de los usuarios de internet en México. (ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES)

¿Qué bibliotecas digitales y plataformas de acceso libre facilitan la lectura para adultos mayores?

La batalla por la lectura parece ganada por las pantallas, pero para que el amor por las letras no se pierda en el camino de la modernización, existen alternativas diseñadas para que los lectores sigan disfrutando su pasión de forma digital, accesible y completamente gratuita:

Descarga Cultura.UNAM: la plataforma oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece miles de audiolibros, poesía, literatura y ensayos leídos en voz alta (muchas veces por sus propios autores). Es una herramienta ideal para adultos mayores con dificultades visuales, permitiéndoles “escuchar” sus libros favoritos mientras disfrutan de su café. Biblioteca Digital Mexicana (BDMX): conjunto de archivos y bibliotecas nacionales para digitalizar y poner al alcance de todos documentos históricos, mapas, códices y libros antiguos de gran valor cultural. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: catálogo de acceso abierto con miles de obras clásicas de la literatura hispanoamericana, periódicos históricos y estudios de libre descarga. Proyecto Gutenberg: con más de 70,000 libros electrónicos gratuitos en dominio público, es un tesoro para quienes buscan clásicos de la literatura universal en múltiples formatos adaptables para lectores digitales, permitiendo ampliar el tamaño de la letra para facilitar la lectura.

La tinta y el papel podrán estar perdiendo terreno en las salas de estar de los hogares mexicanos, pero la pasión por descubrir mundos a través de las letras no tiene por qué apagarse. El reto ahora consiste en lograr que la tecnología no sea una barrera excluyente, sino un puente que mantenga viva la maravillosa costumbre de leer.

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