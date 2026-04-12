Alerta Amber hoy: Estas son las fichas de búsqueda activas en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó Alerta Amber por algunos niños, niñas y adolescentes desaparecidos en la capital durante el fin de semana y los últimos días de la semana pasada.

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Alerta Amber: Fichas de búsqueda activas hoy 12 de abril

De acuerdo a lo publicado oficialmente, los que aparecen como desaparecidos son:



Abraham Kalen Misael Kin Aranda , 15 años de edad, visto por última vez el 10 de abril en la alcaldía Iztapalapa

, 15 años de edad, visto por última vez el 10 de abril en la alcaldía Iztapalapa Verónica Rocío Bobadilla Arroyo , 15 años de edad, vista por última vez el 9 de abril en la alcaldía Iztapalapa

, 15 años de edad, vista por última vez el 9 de abril en la alcaldía Iztapalapa Alan López Martínez , 15 años de edad, visto por última vez el 8 de abril en la alcaldía Tláhuac

, 15 años de edad, visto por última vez el 8 de abril en la alcaldía Tláhuac Jesús Eduardo Alarcón Zamora , 16 años de edad, visto por última vez el 7 de abril en la alcaldía Azcapotzalco

, 16 años de edad, visto por última vez el 7 de abril en la alcaldía Azcapotzalco Erick Schnaider Tello Ibáñez , 15 años de edad, visto por última vez el 6 de abril en la alcaldía Iztapalapa

, 15 años de edad, visto por última vez el 6 de abril en la alcaldía Iztapalapa Cristoper Aldair Suárez Cruz , 15 años de edad, visto por última vez el 6 de abril en la alcaldía Iztapalapa

, 15 años de edad, visto por última vez el 6 de abril en la alcaldía Iztapalapa Victoria Eliette Merino Juárez , 5 años de edad, visto por última vez el 1 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza

, 5 años de edad, visto por última vez el 1 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza Kevin Aldair Mondragón Soto , 2 años de edad, visto por última vez el 26 de marzo en la alcaldía Iztapalapa

, 2 años de edad, visto por última vez el 26 de marzo en la alcaldía Iztapalapa Yael Emmanuel Berronez Espinosa, 17 años de edad, visto por última vez el 21 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc

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Niños, niñas y jóvenes localizados hoy 12 de abril

En las redes sociales, también se publicaron los nombres de las personas que fueron localizadas:



Kimberly Yamileth Gutiérrez Lázaro

Edemir Luna Echeverría

Sheyla Jocabeth San Juan Ponte

Alejandra Sandoval Lara

Korina Sherlin Velázquez Montiel

Erika Belén Velasco Sánchez

Carolina Eleni Victorino de Jesús

Donovan Iglesias Estrada

Pasos para activar una Alerta Amber en México

La activación no la realiza directamente la ciudadanía, sino autoridades como:



Fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República

Ministerio Público

Coordinaciones estatales de Alerta Amber

Procedimiento:



Reportar la desaparición ante autoridades

Proporcionar información completa del menor

La autoridad evalúa si cumple los criterios

Si procede, se emite y difunde la alerta a nivel estatal, nacional o internacional.

CDMX cerró 2025 con más de dos mil personas desaparecidas

De acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se informó que la CDMX cerró con más de dos mil 200 personas reportadas desaparecidas en 2025, lo que representa un aumento del 76% de este delito.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que, de enero noviembre de 2025, recibió 19 quejas relacionadas con la desaparición de personas.

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