Alerta Amber hoy: Estas son las fichas de búsqueda activas en CDMX
La Fiscalía capitalina emitió alertas por menores vistos por última vez en Iztapalapa, Tláhuac y otras alcaldías; conoce sus rasgos y cómo reportar información.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó Alerta Amber por algunos niños, niñas y adolescentes desaparecidos en la capital durante el fin de semana y los últimos días de la semana pasada.
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Alerta Amber: Fichas de búsqueda activas hoy 12 de abril
De acuerdo a lo publicado oficialmente, los que aparecen como desaparecidos son:
- Abraham Kalen Misael Kin Aranda, 15 años de edad, visto por última vez el 10 de abril en la alcaldía Iztapalapa
- Verónica Rocío Bobadilla Arroyo, 15 años de edad, vista por última vez el 9 de abril en la alcaldía Iztapalapa
- Alan López Martínez, 15 años de edad, visto por última vez el 8 de abril en la alcaldía Tláhuac
- Jesús Eduardo Alarcón Zamora, 16 años de edad, visto por última vez el 7 de abril en la alcaldía Azcapotzalco
- Erick Schnaider Tello Ibáñez, 15 años de edad, visto por última vez el 6 de abril en la alcaldía Iztapalapa
- Cristoper Aldair Suárez Cruz, 15 años de edad, visto por última vez el 6 de abril en la alcaldía Iztapalapa
- Victoria Eliette Merino Juárez, 5 años de edad, visto por última vez el 1 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza
- Kevin Aldair Mondragón Soto, 2 años de edad, visto por última vez el 26 de marzo en la alcaldía Iztapalapa
- Yael Emmanuel Berronez Espinosa, 17 años de edad, visto por última vez el 21 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc
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Niños, niñas y jóvenes localizados hoy 12 de abril
En las redes sociales, también se publicaron los nombres de las personas que fueron localizadas:
- Kimberly Yamileth Gutiérrez Lázaro
- Edemir Luna Echeverría
- Sheyla Jocabeth San Juan Ponte
- Alejandra Sandoval Lara
- Korina Sherlin Velázquez Montiel
- Erika Belén Velasco Sánchez
- Carolina Eleni Victorino de Jesús
- Donovan Iglesias Estrada
Pasos para activar una Alerta Amber en México
La activación no la realiza directamente la ciudadanía, sino autoridades como:
- Fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República
- Ministerio Público
- Coordinaciones estatales de Alerta Amber
Procedimiento:
- Reportar la desaparición ante autoridades
- Proporcionar información completa del menor
- La autoridad evalúa si cumple los criterios
Si procede, se emite y difunde la alerta a nivel estatal, nacional o internacional.
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CDMX cerró 2025 con más de dos mil personas desaparecidas
De acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se informó que la CDMX cerró con más de dos mil 200 personas reportadas desaparecidas en 2025, lo que representa un aumento del 76% de este delito.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que, de enero noviembre de 2025, recibió 19 quejas relacionadas con la desaparición de personas.
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