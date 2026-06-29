EN VIVO: Marcha de campesinos hoy 29 de junio; bloqueos impiden paso en Periférico

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un comienzo bastante duro respecto a la movilidad debido a que hoy lunes 29 de junio campesinos realizarán una marcha que provocará bloqueos en varias calles.

Pero ellos no serán los únicos, pues colectivos, familiares de una joven desaparecida y movimientos ecologistas también se manifestarán en la capital, sobre todo en Periférico. Algunas de las calles y avenidas importantes ya reportan bloqueos.

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Marcha de campesinos socialistas de México

A partir de las 10:00 de la mañana, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizarán una marcha del Ángel de la Independencia rumbo a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, ubicada en avenida Universidad No. 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Exigen un aumento del presupuesto destinado a la mejora de instalaciones de las normales rurales, becas, alimentación e internados; además del respeto a la autonomía estudiantil en la toma de decisiones escolares y la instalación de mesas de diálogo.

¿Qué calles de la CDMX tienen bloqueos hoy 29 de junio?

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