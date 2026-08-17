México vigila dos potenciales ciclones que tiene enfrente

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) otra vez fijó la mirada en el océano Pacífico, donde se desarrolla rápidamente dos potenciales ciclones, uno de ellos justo en las costas de cuatro estados de la República Mexicana y que tiene una probabilidad del 50%.

Asimismo, alertó de fuertes lluvias que provocará el monzón mexicano, sobre el noroeste del país, sobre todo en Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, las cuales seguramente inundarán las calles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo será el clima hoy 17 de agosto?

Lluvias muy fuertes : Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa)

: Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa) Chubascos: Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur)

¿Cuáles son los ciclones que se forman en el océano Pacífico en agosto?

Iselle: Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Julio: Se prevé la formación de una zona de baja presión al oeste-suroeste de la península de Baja California. Mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.