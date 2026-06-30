Localizan cuerpo sin vida de Fátima Ozoara Cid Vázquez, enfermera desaparecida en CDMX

La mañana de este martes 30 de junio fue localizado sin vida el cuerpo de Fátima Ozoara Cid Vázquez, una enfermera de 20 años que salió de trabajar el pasado 21 de junio de un hospital en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), y no volvió a su casa.

De acuerdo a la información confirmada por familiares a adn Noticias, sus restos fueron presuntamente encontrados en zonas entre el Estado de México (Edomex) y Morelos, nueve días después de que se reportó su desaparición.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado más sobre el hallazgo o sobre si hay algún detenido tras los días de investigación.

🚨#AlertaADN | 🚨 Hallan sin vida a Fátima Ozoara



Tras varios días de búsqueda y protestas de sus familiares, fue localizada sin vida Fátima Cid Vázquez, enfermera de 20 años que desapareció el pasado 21 de junio en la alcaldía Álvaro Obregón al salir de su guardia hospitalaria.… https://t.co/Tbtnd9jNpX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 30, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Familiares cerraron Periférico Sur, en CDMX, para exigir justicia

Un día ante del hallazgo del cuerpo, familiares y amigos de Fátima Ozoara bloquearon Periférico Sur y otro puntos de la capital para exigir a las autoridades (específicamente a la Fiscalía CDMX) más información, así como actuación efectiva sobre la búsqueda de la joven de 20 años.

El bloqueo fue de más de tres horas; no obstante, la circulación rumbo al sur fue liberada tras mesas de diálogo con autoridades de la capital.

¿Qué se sabe de la desaparición de Fátima Ozoara Cid Vázquez?

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la joven desapareció el domingo 21 de junio en la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón, tras salir de su trabajo, por lo que fue vista por última vez mientras vestía un uniforme quirúrgico de color azul marino.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.