Es oficial: balancear un auto ajeno en festejos puede costarte hasta $70,000 pesos de multa y 7 años de cárcel en CDMX

Empujar, sacudir o balancear un automóvil en funcionamiento se ha convertido en una práctica que suele aparecer durante algunos festejos multitudinarios en la CDMX y otros lugares de México. Aunque para muchas personas puede parecer una simple forma de celebrar, esta conducta podría tener consecuencias legales si el vehículo resulta dañado.

Es importante aclarar que aunque en la Ciudad de México no existe una ley que sancione específicamente el hecho de empujar o mover un automóvil durante una celebración, sí existen severas sanciones si esa acción provoca daños al vehículo, ya que las personas involucradas podrían ser investigadas por el delito de daño en propiedad ajena, previsto en el Código Penal capitalino.

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¿Balancear o empujar un auto durante un festejo es delito en CDMX?

El Código Penal de la Ciudad de México no contempla un delito específico por “balancear” o empujar un automóvil durante un festejo.

Sin embargo, y de acuerdo con el Capítulo VIII (Daño a la Propiedad) artículo 239, sí se castiga “Al que destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro”.

Estas son las multas y penas que contempla el Código Penal de la CDMX

De acuerdo con lo estipulado en el mismo artículo 239, las penas previstas son las siguientes:

Daños cuyo valor no exceda de 20 UMA o no sea posible determinarlo: de 20 a 60 días multa, equivalente a $2,346.20 y hasta $7,038.60 pesos.

Daños superiores a 20 UMA y hasta 300 UMA: de seis meses a dos años de prisión, además de 60 a 150 días multa, es decir, entre $7,038.60 y $17,596.50 pesos.

Daños superiores a 300 UMA y hasta 750 UMA: de dos a tres años de prisión, además de 150 a 400 días multa, equivalente a $17,596.50 y hasta $46,924 pesos.

Daños superiores a 750 UMA: de tres a siete años de prisión, además de 400 a 600 días multa, lo que representa entre $46,924 y hasta $70,386 pesos.

⚽🇲🇽 #NTRDeportes Momentos de tensión se vivieron durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia, luego de que una conductora acelerara su vehículo en el callejón del Santero, en el Centro Histórico de #Zacatecas, y estuviera a punto de provocar un atropellamiento. pic.twitter.com/6sNilxrryX — NTR (@ntrzacatecas) June 25, 2026

¿Qué tipo de daños podría sufrir un vehículo?

Aunque un automóvil permanezca detenido, empujarlo repetidamente de un lado a otro puede ocasionar distintos tipos de afectaciones, especialmente si varias personas ejercen fuerza al mismo tiempo o si el movimiento ocurre de manera brusca.

Entre los daños que podrían presentarse se encuentran:

Abolladuras en la carrocería

Afectaciones a la suspensión o la dirección

Daños en los neumáticos

Desprendimiento de piezas exteriores

Ruptura de cristales o cualquier otro deterioro derivado de la acción

En caso de que el propietario del vehículo denuncie los hechos y se acrediten los daños, las autoridades de la CDMX determinarán el monto de la reparación y, con base en ello, las posibles sanciones previstas por la ley.

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