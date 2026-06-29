Esta es la diferencia entre Jalisco y CDMX en la multa a conductor por usar el celular mientras circulan con el auto

Usar el celular mientras se conduce puede generar una multa considerable tanto en la CDMX como en Jalisco. La diferencia radica en el monto de la sanción, la cual puede superar los 4 mil pesos en CDMX y poco menos de 3 mil pesos en Jalisco, y en la forma en que cada norma describe la conducta.

Sin embargo, la infracción no se limita a contestar una llamada, porque también puede aplicar cuando el conductor lee mensajes, usa dispositivos de comunicación o manipula el celular mientras el vehículo está en movimiento. El punto central es que cualquier distracción al volante puede derivar en sanción.

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¿Qué dice la CDMX sobre usar el celular al manejar?

En la CDMX, el Artículo 38, fracción II, inciso “e” del Reglamento de Tránsito capitalino prohíbe utilizar el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento.

La misma disposición señala que cualquier manipulación debe hacerse con el vehículo detenido. Es decir, si el conductor necesita revisar el teléfono, contestar una llamada o mover una aplicación, debe detenerse antes de hacerlo.

Por esta infracción, la sanción va de 30, 32 o 35 UMA. Con el valor de la UMA 2026, en $117.31 pesos, la multa puede ir:

$3,519.30 pesos

$4,105.85 pesos

Guarda tu celular al manejar. La medida tiene una excepción en Jalisco donde se permite el uso de manos libres.

¿Qué dice Jalisco sobre esta infracción?

En Jalisco, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte también prohíbe hablar por teléfono celular, usar dispositivos electrónicos o de comunicación, así como leer o enviar mensajes de texto mientras se conduce. Esta regla se encuentra en el Artículo 124, numeral 1, fracción XI.

En dicho artículo se contempla una excepción para el uso de tecnología de manos libres. En el caso de dispositivos utilizados para prestar un servicio de transporte, la ley señala que deben ir colocados en un sujetador fijo, sin obstaculizar la visibilidad ni aumentar el riesgo al conducir.

Respecto a la sanción económica, esta aparece en el Artículo 364, numeral 1, fracción VIII, donde se castiga conducir un vehículo de motor haciendo uso de aparatos de telefonía. En Jalisco, la multa va de 15 a 25 UMA, es decir:

$1,759.65 pesos

$2,932.75 pesos

Al comparar los montos máximos, la multa en CDMX puede ser $1,173.10 pesos más alta que en Jalisco. Aunque la conducta sancionada es similar, la capital del país contempla un rango más elevado.

¿Por qué evitar el celular al manejar?

Más allá de la multa, usar el celular al conducir aumenta el riesgo de un siniestro vial. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha señalado que atender una llamada o enviar un mensaje mientras se maneja está entre los principales factores de riesgo al volante.

Por eso, antes de iniciar un viaje se recomienda configurar la ruta, activar el modo manos libres o dejar el celular fuera del alcance de la mano. Si se necesita contestar una llamada, leer un mensaje o manipular una aplicación, el vehículo debe estar detenido en un lugar permitido. También es importante evitar sostener el teléfono mientras se conduce, aunque sea por unos segundos.

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