Es esta la multa por no llevar el cinturón de seguridad en CDMX frente al Edomex: la curiosa diferencia

Cada vez que un conductor sale a la calle sin abrocharse el cinturón, las autoridades de tránsito tienen la facultad de levantar una infracción. Lo que muy pocos saben es que la multa cambia de forma notable dependiendo del lado de la frontera metropolitana en que circulen. La diferencia entre CDMX y Edomex puede representar cientos de pesos de más o de menos en el bolsillo del infractor.

El cinturón de seguridad no es opcional en ninguna de las dos entidades, y la ley obliga al conductor a verificar que todos los ocupantes viajen correctamente asegurados, no solo él. El monto exacto de la sanción en cada zona depende del reglamento que aplique en el territorio donde ocurra la infracción. Conocer esa diferencia puede evitar una sorpresa costosa al cruzar entre entidades.

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¿Cuánto es la multa por cinturón de seguridad en la Ciudad de México?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece en su Artículo 37, fracción II, inciso b, que la obligación de asegurar que todos los ocupantes usen el cinturón recae directamente sobre el conductor. La multa en CDMX va de 5 a 10 UMA, lo que equivale a un rango de entre $586.55 y $1,173.10 pesos conforme al valor de la UMA 2026 ($117.31).

Además de la multa económica, la infracción genera un punto de penalización a la licencia de conducir, o a la matrícula vehicular si la autoridad la detecta mediante sistemas tecnológicos de vigilancia.

La severidad de la sanción en la capital refleja una política de tránsito más estricta en comparación con otras entidades del país. El punto de penalización en licencia o matrícula representa un riesgo adicional para quienes acumulen infracciones, ya que puede derivar en restricciones para renovar documentos o circular libremente.

Es importante señalar que la norma aplica a todos los ocupantes del vehículo, no únicamente al conductor. Si algún pasajero viaja sin cinturón, el responsable legal es quien está al volante. Este criterio de responsabilidad compartida es el que eleva el riesgo de la infracción en casos donde se transportan varias personas. Ignorar esta regla puede derivar en sanciones que superan el millar de pesos.

Conducir en CDMX multa En CDMX la multa por cinturón va de 5 a 10 UMA ($586 a $1,173 pesos); en Edomex, de 3 a 5 UMA ($351 a $586 pesos). (Getty Images)

¿Cuánto cobra el Edomex por la misma falta y por qué es diferente?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México fija en su Artículo 90, fracción IV, la obligación de asegurar que todos los pasajeros usen el cinturón correctamente, además de que el propio conductor lo lleve puesto. Sin embargo, la sanción en el Edomex es más baja: oscila entre 3 y 5 UMA, lo que equivale a un rango de $351.93 a $586.55 pesos al valor vigente de 2026.

La excepción contemplada en este reglamento aplica únicamente a los ocupantes de vehículos de emergencia. Este rango inferior marca una diferencia tangible respecto a la capital.

La diferencia respecto a CDMX es clara: en el Estado de México la multa mínima representa casi la mitad del piso sancionador capitalino. Esto no significa que la obligación sea menor, sino que cada entidad federativa tiene autonomía para fijar sus propios rangos de penalización dentro del marco legal.

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