El Congreso de la CDMX aprobó la exigencia formal para que se rehabilite de urgencia la carretera de acceso a Los Dinamos, una ruta turística y comunitaria colapsada por el desgaste asfáltico dentro de la alcaldía La Magdalena Contreras.

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¿Por qué el Congreso de la CDMX exige a la SICT intervenir la carretera hacia Los Dinamos?

Los legisladores locales aprobaron de manera unánime el punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente debido al peligro inminente que representa el abandono vial para los automovilistas. La propuesta impulsada por el diputado César Emilio Guijosa Hernández establece que el deterioro de la carpeta asfáltica por las lluvias y la falta de mantenimiento dañan la movilidad en la zona. El objetivo es que las familias de la comunidad originaria de La Magdalena Atlitic y los visitantes recuperen una conectividad segura.

¿Qué obras de infraestructura vial aplicará la SICT en este pulmón de la CDMX?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) deberá aplicar sus atribuciones técnicas y suficiencia presupuestal para recuperar el entorno operativo del camino de montaña. El proyecto busca salvaguardar el patrimonio ecológico e hídrico de la cañada, hogar del río La Magdalena, que es el único afluente vivo en la capital. Las labores de reestructuración terrestre contemplan acciones concretas:

Reencarpetamiento integral: eliminar las fracturas profundas del pavimento y optimiza el tránsito de los autos.

eliminar las fracturas profundas del pavimento y optimiza el tránsito de los autos. Obras de drenaje: evitar las inundaciones y encauzan el agua pluvial para proteger los desgastes de los cerros.

evitar las inundaciones y encauzan el agua pluvial para proteger los desgastes de los cerros. Señalización y balizamiento: delimitar las zonas de curvas peligrosas e instalan letreros informativos para los conductores.

¿Cómo impactará la reparación del tránsito hacia Los Dinamos a los habitantes y comerciantes?

La modernización de la carretera agilizará los trayectos de miles de comerciantes y deportistas de alta montaña que suben diariamente al parque ecoturístico. Las comisiones del Congreso de la CDMX determinaron que ninguna transformación urbana puede realizarse a espaldas de los pueblos tradicionales. Las dependencias federales abrirán mesas de diálogo con los guardianes comunitarios para vigilar el impacto ambiental durante el presente periodo de sesiones.

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