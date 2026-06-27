¿Dónde es más cara la multa por invadir el cruce de cebra con el auto, en la CDMX o en el Edomex?

La CDMX aplica multas económicas significativamente más altas a los conductores que obstruyan el cruce de cebra con el auto, superando por mucho los montos establecidos para esta misma infracción por el Gobierno del Edomex.

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¿A cuánto asciende la multa en la CDMX por invadir el paso peatonal?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX supervisa el respeto a los espacios peatonales mediante patrullajes y sistemas de fotomultas. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe de forma estricta estacionarse o frenar sobre las líneas marcadas en el pavimento. El Artículo 11, fracción I tipifica esta conducta como una falta grave contra la seguridad de los ciudadanos que caminan por la vía pública.

El sistema de control vial aplica estos correctivos según el método de captura de la falta:

Multas de 20, 25 o 30 UMAs, lo que equivale a un rango que va desde 2 mil 346.20 pesos hasta 3 mil 519.30 pesos.

de 20, 25 o 30 UMAs, lo que equivale a un rango que va desde 2 mil 346.20 pesos hasta 3 mil 519.30 pesos. Resta de tres puntos directos a la licencia de conducir si la infracción la aplica un agente en el sitio.

Aplica la pérdida de un punto en la matrícula vehicular cuando los radares o cámaras detectan el automóvil.

¿Cuáles son las multas vigentes en el Edomex en 2026 por obstruir los pasos peatonales?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México regula el tránsito vehicular en la periferia metropolitana con tabuladores de cobro de infracciones en el Edomex que son de 16 a 20 veces menores para esta misma omisión. La normativa mexiquense obliga a los automovilistas a abstenerse de bloquear los caminos destinados a peatones y ciclovías. De lo contrario, se exponen a las siguientes multas:

Tarifa mínima: aplica un cobro equivalente a 3 UMAs (351.93 pesos) cuando no existen agravantes viales.

aplica un cobro equivalente a 3 UMAs (351.93 pesos) cuando no existen agravantes viales. Límite máximo: fija un tope de 5 UMAs (586.55 pesos) para los conductores que detengan el coche sobre los accesos confinados.

Policía de Tránsito Ahora más policías pueden emitir multas de tránsito en la CDMX (Pablo Castorena | adn Noticias)

¿En qué otros lugares de la CDMX está prohibido estacionar el auto?

El reglamento de la CDMX detalla restricciones estrictas para detener los vehículos motorizados en zonas que entorpezcan la movilidad. Los policías de tránsito aplican sanciones económicas y retiran puntos de la licencia según la gravedad del bloqueo. Los conductores deben evitar dejar sus autos en estos espacios:

Vías peatonales y banquetas: sanción de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia.

sanción de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia. Vías primarias: multa de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia.

multa de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia. Puentes, estructuras elevadas o túneles: cobro de 15 a 20 UMAs (1,759.65 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia.

cobro de 15 a 20 UMAs (1,759.65 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia. Costado izquierdo con camellones o glorietas: infracción de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia.

infracción de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia. Zonas con señalamiento restrictivo o guarnición amarilla: costo de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia.

costo de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia. Carriles exclusivos o confinados del transporte público: multa de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) y 6 puntos a la licencia.

multa de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) y 6 puntos a la licencia. Terminales de transporte, sitios de taxi y zonas de ascenso: castigo de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) y 6 puntos a la licencia.

castigo de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) y 6 puntos a la licencia. Espacios para servicios especiales de la Semovi: sanción de 15 a 20 UMAs (1,759.65 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia.

sanción de 15 a 20 UMAs (1,759.65 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia. Zonas de ascenso ordinarias superando el tiempo permitido: cuota de 5 a 10 UMAs (586.55 a 1,173.10 pesos) y 1 punto a la licencia.

cuota de 5 a 10 UMAs (586.55 a 1,173.10 pesos) y 1 punto a la licencia. Frente a bancos, hidrantes, salidas de emergencia u hospitales: cobro de 15 a 20 UMAs (1,759.65 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia.

cobro de 15 a 20 UMAs (1,759.65 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia. Sitios que obstruyan la visibilidad de señales viales: multa de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia.

multa de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 1 punto a la licencia. Estacionarse en doble o más filas: infracción de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia.

infracción de 10 a 20 UMAs (1,173.10 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia. Cajones exclusivos para personas con discapacidad: costo de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) y 6 puntos a la licencia.

costo de 20 a 30 UMAs (2,346.20 a 3,519.30 pesos) y 6 puntos a la licencia. Ciclovías, ciclocarriles o frente a cicloestaciones: sanción de 15 a 20 UMAs (1,759.65 a 2,346.20 pesos) y 3 puntos a la licencia.

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